Bulgaria a adoptat planul pentru trecerea la moneda euro. Se va întâmpla mai repede decât credeam

Guvernul bulgar a aprobat, miercuri, un plan de acţiune care prevede că ţara vecină va adera la ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), anticamera zonei euro, şi de asemenea la uniunea bancară europeană până la finele lunii iunie 2019, transmite Reuters.

În luna iulie a acestui an, Bulgaria a depus cererea pentru a intra în ERM II, o perioadă obligatorie de doi ani înainte de adoptarea monedei euro.

Bulgaria, ţară a cărei monedă (-leva-) este legată de euro via consiliul monetar, este prima din afara zonei euro care va încerca să adere la uniunea bancară europeană, care permite Băncii Centrale Europene să-i monitorizeze principalele bănci.Pentru a-şi creşte şansele, autorităţile de la Sofia trebuie să îmbunătăţească cadrul macro-financiar, să întărească supervizarea sectorului financiar non-bancar, inclusiv a fondurilor de pensii şi a companiilor de asigurări, precum şi să facă eforturi destinate combaterii spălării banilor. De asemenea, trebuie să îmbunătăţească legislaţia cu privire la falimente.

"Implementarea acestor măsuri va asigura respectarea angajamentelor în domenii de importanţă majoră pentru o tranziţie lină la ERM-2 şi uniunea bancară până în luna iulie 2019 şi, ca urmare, a implementării euro", a anunţat Executivul de centru-dreapta de la Sofia într-un comunicat.La rândul său, BCE ar urma să efectueze o analiză a calităţii activelor şi un test de stres asupra băncilor bulgare înainte de a-şi da acordul pentru intrarea Bulgariei în ERM-2, un proces care ar putea dura un an dar este posibil să dureze mai mult în funcţie de progresele înregistrate de ţara vecină.

Bulgaria, cea mai săracă ţară membră a Uniunii Europene, îndeplineşte toate criteriile nominale pentru aderare la ERM-2. Moneda naţională, leva, este deja legată de euro, datoria publică este sub media din zona euro şi sub limita de 60% din PIB cerută de UE, iar ţara înregistrează un surplus bugetar.Însă faptul că Produsul Intern Brut per capita în Bulgaria este la jumătate faţă de media din UE, corupţia răspândită şi problemele înregistrate de unele bănci au ridicat unele semne de întrebare cu privire la perspectiva aderării Bulgariei la zona euro.A patra cea mai mare bancă din Bulgaria a dat faliment în 2014 şi săptămâna trecută lichidarea unei companii de asigurări cipriote a lăsat aproximativ 200.000 de bulgari fără asigurarea automobilului, ceea ce a impus demisia preşedintelui Agenţiei de supervizare a companiilor de asigurări.Mecanismul ERM-2 prevede că evoluţia cursului de schimb al monedei unei ţări candidate trebuie să rămână într-un interval de variaţie de plus/minus 15% faţă de un nivel central agreat, timp de doi ani înainte de adoptarea euro. AGERPRES