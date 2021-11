Britanicii, sfătuiți să stea în case! O nouă furtună s-a abătut asupra Marii Britanii

Autoritățile din Marea Britanie i-au sfătuit pe oameni să nu iasă din case din cauza furtunii Arwen care s-a abătut peste țară în acest weekend. Din cauza acestui fenomen meteorologic, un bărbat a murit, în timp ce mai multe clădiri au fost avariate. De asemenea, furtuna a doborât numeroși copaci.

Biroul de meteorologie britanic, Met Office, spune că aceste condiții meteorologice sunt terifiante și a precizat că vânturile care au adus furtuna au bătut cu 158 de kilometri la ora într-o localitate din țară.

Codul roșu de furtună a expirat sâmbătă dimineața, însă meteorologii spun că vor apărea mai multe coduri portocalii și galbene. De asemenea, multe regiuni vor fi afectate de vânturi deosebit de puternice.

Irlanda de Nord a fost și ea afectată de această furtună, un bărbat pierzându-și viața după ce mașina în care se afla a fost lovită de un copac care s-a prăbușit. Vânturile au atins viteza de 140 de kilometri la oră.

În Scoția, vântul a bătut cu 125 de kilometri la oră într-un oraș de pe coasta de nord-est a țării.

Mai multe drumuri au fost închise după prăbuşirea unor crengi şi trunchiuri de copaci pe carosabil în cele mai afectate regiuni din Scoţia, iar trenurile companiei feroviare LNER care circulau la nord de Newcastle au fost oprite din cauza vânturilor puternice, ploilor abundente şi ninsorilor care au început să cadă vineri după-amiază.

Met Office a avertizat că nord-estul şi nord-vestul Angliei, comitatele Yorkshire, West Midlands şi East Midlands vor fi afectate de o vreme deosebit de rece până luni.

Codurile de furtună au rămas în vigoare

Coduri portocalii de furtună au rămas în vigoare până sâmbătă dimineaţă la ora locală 09:00 pentru regiunile nord-estice ale coastelor engleze şi scoţiene, precum şi pentru regiunile costiere din sud-vestul Angliei şi Ţării Galilor, iar codul galben de furtună acoperă cea mai mare parte a teritoriului Marii Britanii până la ora locală 18:00.

În nordul Ţării Galilor, postul ITV a fost nevoit să înregistreze un episod al emisiunii „I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here!”, care ar fi trebuit să fie transmis în direct de la Castelul Gwrych, din cauza îngrijorărilor legate de siguranţa actorilor şi a echipelor de filmare, precum şi a faptului că furtuna Arwen ar fi putut influenţa negativ calitatea semnalului TV.

Brigada de Pompieri din Merseyside a anunţat că a primit numeroase solicitări pentru a interveni în urma unor incidente petrecute vineri seară, „cauzate de actualele condiţii meteorologice, inclusiv căderi de copaci şi acoperişuri smulse de pe mai multe clădiri”.

Cursele feroviare operate de ScotRail au fost întrerupte între Edinburgh şi Glasgow, Dunblane şi Stirling, după ce un hambar a fost distrus de furtună, iar rămăşiţele sale au căzut pe o linie de cale ferată din Polmont.