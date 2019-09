Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi că Guvernul nu se poate întruni în şedinţe şi nu poate nici să emită ordonanţe de urgenţă, având în vedere că echipa este incompletă.

„Putem avea (şedinţă, n.r.) doar dacă echipa guvernamentală este completă. Eu, totuşi, stau şi mă întreb şi – sincer vă spun, dincolo de orice fel de zonă politică – cred că este o dovadă de iresponsabilitate să laşi un guvern, indiferent care ar fi acela, fără instrumentul de a legifera. Dacă – Doamne fereşte! – se întâmplă astăzi o calamitate şi pentru a rezolva o problemă punctuală este nevoie de un act normativ la nivel de legislaţie primară, adică ordonanţă de urgenţă, nu se poate emite o ordonanţă de urgenţă. Mai mult, nu se poate emite nici măcar o hotărâre de guvern, pentru că Guvernul nu poate funcţiona. Deci, este – zic eu – din păcate, o dovadă de iresponsabilitate a celor care încă ţin acest guvern nefuncţional”, a arătat ministrul, într-o declaraţie acordată presei.

Teodorovici a mai precizat că PSD va decide dacă prim-ministrul va supune votului în Parlament o restructurare a Guvernului.

„Aici este decizia partidului, dar cred că trebuie să analizăm foarte atent, aşa, ca la carte, şi cum aşteaptă românii, ambele variante: ce înseamnă o remaniere, ce înseamnă o restructurare a Guvernului, pentru că lumea aşteaptă o echipă guvernamentală foarte activă, în principal. A rămas puţin timp până la finalul mandatului nostru, ca Guvern, dar eu spun că se pot face foarte multe lucruri într-un singur an. Dar e nevoie de o echipă activă, energică, determinată şi completă, mai ales. (…) Nu am avut niciodată şi nu am de ce să am emoţii. Aş putea să am emoţii, eventual, dacă ar veni o guvernare iresponsabilă, cum este cea care se prefigurează, cel puţin în mintea unora, formată din PNL, USR şi poate alţii”, a precizat Teodorovici.

