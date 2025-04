Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a declarat, joi, după şedinţa de Guvern, că „viaţa omului are prioritate” şi că urşii ar trebui scoşi de pe lista speciilor strict protejate în România, pentru a putea interveni rapid ori de câte ori populaţia este pusă în pericol.

Fechet a explicat că excluderea ursului brun din categoria speciilor strict protejate, aşa cum s‑a aplicat deja lupului după acordul instituţiilor UE, nu pune în niciun fel în discuţie starea favorabilă de conservare a amânduror specii în România. Totodată, a subliniat că, odată ce urşii ajung în intravilan, autorităţile locale — la decizia primarului şi în funcţie de gravitate — vor putea interveni imediat, fără trecerea prin etape succesive.

Însă, în opinia Statului român, nu există niciun motiv pentru care lupul ar trebui scos din lista speciilor strict protejate şi ursul ar trebui păstrat, pentru că, cel puţin în ceea ce priveşte populaţiile din România, aferente celor două specii, ele se află într-o stare de conservare mai mult decât favorabilă. „Umblă urşii pe stradă prin oraş”, mai pe româneşte… În opinia Ministerului Mediului şi în opinia Statului român, aşa cum am avut mandat pentru a reprezenta România la Consiliul de Mediu, ursul ar trebui scos, însă nimic nu ne opreşte să luăm măsuri pentru a proteja populaţia ori de câte ori situaţia o impune.

Ministrul a precizat că proiectul de OUG a fost publicat pe site-ul ministerului acum aproximativ o săptămână pentru consultare şi că, fiind vorba de o lege primară care transpune o directivă europeană, este necesar să se obţină avizele tuturor ministerelor pentru a evita un eventual infringement.

El a subliniat că, indiferent de riscul unui conflict cu Comisia Europeană, protejarea vieţii oamenilor rămâne prioritară în faţa oricărei specii, iar autorităţile nu pot fi împiedicate să acţioneze atunci când există pericolul unor atacuri urbane de urs.

Oficialul a adăugat că, dacă consultarea publică va decurge fără obiecţii majore şi va exista sprijin politic, OUG‑ul ar putea fi adoptat rapid – sperând ca acest lucru să se întâmple înainte de producerea vreunei tragedii.

„Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă este pe site-ul ministerului, a fost pus cred că în urmă cu 7-8 zile în consultare şi, la fel ca în cazul Hotărârii de Guvern pentru reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, înţelegând că discutăm totuşi de legislaţia primară şi discutăm de o lege care transpune o Directivă europeană, trebuie să fim foarte riguroşi în ceea ce priveşte avizele celorlalte ministere, pentru că nu ne dorim să riscăm o procedură de infringement.

Dincolo de aceste riscuri legate de un conflict cu Comisia Europeană, spun şi aici ceea ce am spus de atât de multe ori şi am spus-o şi la Bruxelles, viaţa omului are prioritate şi în România şi în orice alt stat-membru al Uniunii Europene şi nimeni nu ne poate interzice să ne apărăm atunci când există riscul ca o persoană să fie grav vătămată sau să fie chiar ucisă de un urs atunci când se află în faţa blocului, în faţa casei, pe stradă, nu neapărat în pădure.

Cred că, dacă vom epuiza procesul de consultare publică fără foarte multe observaţii, şi în măsura în care va exista şi un consens politic pe marginea acestui subiect, cred că putem să avansăm repede. Sper ca acest lucru să se întâmple până la următoarea tragedie pe care nu ne-o dorim în niciun caz”, a adăugat el.