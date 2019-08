Avocatul Tonel Pop a susținut că soția lui Dincă s-ar fi întâlnit cu Luiza, una dintre victimele monstrului din Caracal. În opinia sa, este foarte posibil ca Dincă să o fi ucis pe Luiza după venirea soției în țară. El a susținut că există dovezi că Luiza a fost la Dincă.

„Există o dovadă că Luiza a fost în acea casă. Personal, mi-aş fi dorit să nu existe, am vrut să cred că a dat-o repede reţelei, că nu a ţinut-o în casă. Nu există încă dovezi că e moartă”, a spus acesta.

Potrivit avocatului, soția ar fi știut ce face Dincă iar familia, fii și fiicele încearcă să o protejeze. Tonel Pop a mai spus că o mare parte din dosarul disparitiei Luizei a disparut.

„Va dau in premiera. Exista ca in orice caz al unei disparitii, cel mai important element e ultima persoana care te-a vazut in viata. Ultima persoana care a vazut-o pe Luiza eu am adus-o in fata procurorilor DIICOT central si eu s-au mirat, nu stiau de existanta acestei persoane. Aceasta persoana fusese audiata de 4 ori in dosarul initial, la politia zonala, la parchetul judecatoriei Caracal si Craiova si la DIICOT Craiova. Persoana a avut cel putin 4 audieri. Cei care fac acum audieri nu stiau de aceasta persoana, de declaratiile date”, a comentat acesta.