Dăncilă a spus într-un interviu pentru Digi24 că, dacă nu ar fi intrat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, „ar fi fost un gest de onoare” să-și depună mandatul.

„Dacă nu intram în turul 2, era un lucru de onoare, trebuia să-mi depun mandatul,” a declarat Viorica Dăncilă.

Votul dat duminică ajută PSD să continue campania electorală şi să demonstreze ceea ce vrea să facă pentru români, a declarat preşedintele partidului, Viorica Dăncilă, care, potrivit sondajelor de opinie efectuate la ieşirea de la urne, s-a calificat în turul doi al alegerilor prezidenţiale, după Klaus Iohannis.

„Vreau să mulţumesc tuturor românilor care astăzi au venit la vot, vreau să mulţumesc în mod special preşedinţilor PSD din judeţe, vreau să mulţumesc simpatizanţilor noştri, militanţilor noştri şi tuturor celor care astăzi ne-au acordat încrederea. Acest vot ne onorează, dar ne şi responsabilizează. Vreau să mulţumesc primarilor care au fost foarte implicaţi şi care au pus mult suflet în acest rezultat. Conform exit-poll-ului, sunt în turul al doilea, vreau să acordăm o atenţie deosebită proceselor verbale pentru a avea un rezultat exact mâine. Mulţumesc tuturor celor care au votat cu inima. Am arătat că suntem alături de români şi sperăm ca, în următoarele două săptămâni, cât mai mulţi români să ni se alăture, chiar cei care acum au avut o altă alternativă, cei care au acordat votul altor candidaţi, sper să vină alături de noi şi sper ca împreună să câştigăm alegerile prezidenţiale. Votul dat astăzi arată încrederea acordată, votul dat astăzi ne ajută să continuăm campania, o campanie electorală în care vom veni în faţa românilor, atât cu ceea ce am realizat, dar, mai ales, ce vrem să facem pentru ei când vom câştiga alegerile prezidenţiale”, a afirmat Dăncilă, la sediul central al PSD.

Ea a spus că „lupta nu este împotriva unui partid politic”. „Nu vrem să eliminăm niciun partid politic, pentru că aşa este democraţia, fiecare partid politic trebuie să îşi spună punctul de vedere, lupta noastră va fi ca şi până acum pentru români, pentru România, pentru echilibru şi consens, pentru unitate, pentru reprezentarea cu demnitate a României, atât în plan intern, cât şi în plan extern. Sperăm ca votul dat astăzi să fie un vot care se va multiplica în turul următor al alegerilor prezidenţiale, un vot care să fie dat, aşa cum am spus, cu inima”, a completat Dăncilă.

Întrebată dacă a plâns în cursul zilei Viorica Dăncilă a spus: „Nu am plâns absolut deloc, poate bărbaţii, că şi bărbaţii plâng câteodată, dar eu nu am plâns deloc. Am avut încredere, am ţinut legătura în permanenţă cu colegii din teritoriu, cu organizaţiile, cu preşedinţii de organizaţii, am avut un dialog permanent, nu a fost nici măcar un moment în care să plângem sau să avem o asemenea atitudine”.

Viorica Dăncilă a susţinut că nu îi este teamă că votul din diaspora va răsturna rezultatul exit-poll-urilor.

„Nu, nu îmi este teamă că diaspora va răsturna acest scor electoral. Mă bucur că s-a votat masiv în diaspora, mă bucur că s-a votat în condiţii bune şi cred că acest lucru a fost posibil datorită guvernării Dăncilă, care a adoptat această lege, care a susţinut votul de trei zile, votul prin corespondenţă”, a afirmat ea.

Liderul social-democraţilor s-a declarat încrezătoare că procesele-verbale care vor sosi din teritoriu vor valida scorul prezentat de exit-poll-uri.

Ea a spus că este mulţumită de scorul estimat, având în vedere că în competiţie s-au aflat 14 candidaţi. „Da, sunt mulţumită, având în vedere că au fost 14 candidaţi. Sunt mulţumită că a fost o implicare foarte mare a colegilor din teritoriu şi că, uitaţi, suntem în turul doi cu toate criticile şi cu toată campania anti-PSD şi anti-Viorica Dăncilă”, a încheiat ea.

