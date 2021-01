Fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a fost condamnat la închisoare pentru trafic de influență, în condițiile în care a fost implicat într-un adevărat negoț cu funcții publice, conform sentinței dată de Tribunalul București.

Astfel, Tribunalul București arată în sentință că Zgonea trebuie să execute pedeapsa în penitenciar pentru că ”doar în închisoare poate fi reeducat”.

Demersuri repetate pentru obținerea de funcții publice

Fostul președinte al Camerei Deputaților este acuzat de procurorii DNA că în perioada iulie 2012 – aprilie 2013, când ocupa aceasta funcție, ar fi acceptat promisiunea făcută fostului consilier de la CJ Buzău, Dumitru Laurențiu Dobrică, privind primirea de foloase necuvenite, în schimbul numirii fiicei acestuia într-o funcție publică.

În acel moment, Dumitru Dobrică era un important om de partid în PSD Buzău și beneficiar al unor contracte cu instituții publice. Valeriu Zgonea ar fi primit de la consilierul judetean contravaloarea unor servicii de turism și cheltuieli legate de construirea unei case de vacanță în localitatea Comandău (Covasna), în cuantum total de 62.143 lei.

În schimb fiica consilierului, Ionela Dobrică, a fost numita în funcția de președinte al Centrului Național de Management pentru Societatea Informațională din cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională, deși nu avea pregătire de specialitate în domeniu.

Ulterior, tot ca urmare a demersurilor făcute de Zgonea, ea ar fi fost numită, la data de 23 ianuarie 2014, în funcția de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, respectiv președinte al Agenției pentru Agenda Digitală a României.

În 2016, Ionela Dobrică a fost aleasă deputat PSD de Buzău la 26 de ani. Unul dintre cei mai tineri parlamentari români, scrie ziare.com.

Funcții publice fără pregătire de specialitate

Dumitru Dobrică a încheiat inițial un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA, pentru o sentințăde 2 ani de închisoare pentru cumpărare de influență. Judecătorii au respins definitiv acest acord, așa că în noiembrie 2020, fostul consilier județean a fost trimis în judecată.

În dosar sunt mai multe interceptări, discuții ale lui Dumitru Dobrică cu fata lui, Ionela Dobrică, dar și cu Valeriu Zgonea. “Mă, voi ați făcut împărțeala la partid ca să-i luați, să-mparțiți colegiu’ lu’ ADRIAN și i-ați împărțit colegiu’ lu’ OANA și pă ea n-ați pus-o nicăieri!”, se plângea Dumitru Dobrică, că fiică-sa fusese lăsată pe afară, inițial, la împărțirea funcțiilor.

La data de 22 aprilie 2013, DNA arăta ca urmare a demersurilor făcute de Zgonea, Ionela Dobrică a fost numită în funcția de președinte al Centrului Național de Management pentru Societatea Informațională din cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională.

Tânăra nu avea în acel moment pregătire de specialitate în domeniu (în 2012 a absolvit Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul Universității Tehnice București, din octombrie 2012 fiind masterand în cadrul aceleiași instituții de învățământ superior – “Ingineria Infrastructurii Transporturilor”).

Interceptarile telefonice și mărturiile din acest caz sunt probe în dosarul din instanță.

Dumitru și Ionela Dobrică, despre funcții publice

Dumitru Dobrica: Da!

Ionela Dobrica: Aaa … m-a sunat acum sefa de cabinet a lu Nica (Dan Nica, ministru al Comunicatiilor- n.red.)!

Dumitru Dobrica: Da?

Ionela Dobrica: Sa-mi zica ca maine dimineata sa nu ma duc acolo singura, sa ma duc intai la Minister, ca merge Nica cu mine sa ma prezinte… Si m-a intrebat daca stiu despre ce e vorba si i-am zis ca inca nu stiu. Si mi-a zis ca este… mi-a zis Felicitari, doamna presedinte de la CNMSI!

Dumitru Dobrica: Pai… CMMSI ce este? Da, a zis ca sunt doua variante: ori subsecretar de stat…

Ionela Dobrica: Asa!

Dumitru Dobrica: …ori presedinte la Agentia… ei in cadrul lor, au o Agentie… Agenda Digitala mi se pare!

Ionela Dobrica: N-au, asta este CNMSI-ul. Da!

Dumitru Dobrica: Da, si te pune presedinte de Agentie. Ori…

Ionela Dobrica: Pai da. Asta a fost.

Dumitru Dobrica: …secretar de stat ori presedinte de Agentie.

Ionela Dobrica: Ori asta. Asta. Da. Inseamna ca gata!

Dumitru Dobrica: Inseamna ca n-a mai infiintat o… n-a mai infiintat…

Ionela Dobrica: Postul ala, da. Si mi-a dat asta.

Dumitru Dobrica: Da, da e bine. E foarte bine acolo, mi-a zis Vali ca-i….

Ionela Dobrica: Da!

Dumitru Dobrica: …si mai bine zice, asa dac-ar…

Ionela Dobrica: Da.

Dumitru Dobrica: Pai atunci du-te dimineata la Nica sa te…

Ionela Dobrica: Normal. Sa vad ce am facut!

Dumitru Dobrica: Hai! Si dupa aia vin si eu, imi spui ce-i acolo de facut. A zis Vali ca ti-a gasit un sef de cabinet bun…

Ionela Dobrica: Da?

Dumitru Dobrica: …care a lucrat in domeniu si stie cu ce se mananca si…

Ionela Dobrica: Perfect!

Dumitru Dobrica: Inseamna ca daca te-a felicitat, ti-a dat numirea.

Ionela Dobrica: Mmmh!

Dumitru Dobrica: Si cum? Te duci la Nica direct sau cum?

Ionela Dobrica: Da. Ma duc maine dimineata la Minister si vad ce…

Dumitru Dobrica: Hai! Bine!

Dialog legat de funcții publice purtat între Dumitru Dobrică și Valeriu Zgonea

Dumitru Dobrica: Da, mai, domn presedinte! Ce-ai patit?

Valeriu Zgonea: Ce faci, ma? Uite, ma cert cu prietenu’…

Dumitru Dobrica: Aaa! Te-am sunat si ieri, n-ai mai raspuns. Nici azi. Ba, zic, ce-o fi avand cu mine?

Valeriu Zgonea: Stai, ma, ca ma cert cu Dragnea, ca Dragnea vroia sa puna el subsecretar…

Dumitru Dobrica: Ii nebun la cap?

Valeriu Zgonea: Pe cuvantu’ meu! Deci… caldura! Acuma l-am convins!

Dumitru Dobrica: Da?

Valeriu Zgonea: Da! Ca i-o face pe Oana subsecretar de stat la Ministeru’ Telecomunicatiilor, c-o face nu stiu unde! Nu, ma, io aicea vreau!…

Dumitru Dobrica: Si s-a lamurit? Ce-a zis? Sau…

Valeriu Zgonea: Da, ma, s-a lamurit, nu-i problema! Oricum, faptu’ c-am smuls trei variante, ii mai bine, stii? L-adusese pa baiatu’ lui de la Teleroman! Auzi, tu, ma, manca-ti-as!

Dumitru Dobrica: Da, pi mi-a zis, ca-i zisese Nicu… Oana m-a sunat adineaori, ii zisese Nicu ca daca nu s-o putea, un director nu-s ce! Nu, domnule, nu vreau niciun director, i-a spus…

Valeriu Zgonea: Nu, ma, cu…

Dumitru Dobrica: C-am trimis-o cu… N-am trimis-o singura ca s-o fraiereasca, am trimis-o cu Andrei! Cu Andrei, ca Andrei ii prieten cu Nicu!

Valeriu Zgonea: Asa, asa! Da!

Dumitru Dobrica: Si… s-a dus cu Andrei, ca Bogdan n-a putut, Bogdan a plecat in Austria cu Vlad si cu…

Valeriu Zgonea: …

Dumitru Dobrica: Asa! Bun! Io sunt la…

Valeriu Zgonea: Stiu! C-am auzit ca pleci!

Dumitru Dobrica: … Cislau si ma duc la munte, vii?

Valeriu Zgonea: Bravo! Nu, nu, nu! Pai da’ acum am terminat, ma!

Dumitru Dobrica: Vine si… maine!

Valeriu Zgonea: Foarte bine! Pup-o!

Dumitru Dobrica: O pup!

Valeriu Zgonea: Te sun io daca e ceva, da? Hai, pa, pa!

Dumitru Dobrica: Pa, pa! Te pup!

Sursa foto INQUAM / George Calin