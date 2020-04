Prima TV a intrat în insolvență în 2015, dar din anul 2017 a devenit pasibilă pentru un plan de reorganizare aprobat de creditori. În acest plan se includea și un „business transfer”, scrie evz.ro.

Și Dogan a încercat

Inițiativa a fost luată în 2019 când compania i-a acordat omului de afaceri Adrian Tomșa un mandat de vânzare, dar în cele din urmă tranzacția nu a mai avut loc. După lungi discuții cu trustul Dogan, din care face parte și Kanal D, Cristian Burci a primit o ofertă despre care se vehicula că ar valora 22 de milioane de lei în toamna anului 2019, dar de atunci nu s-a mai acționat în acest sens.

Se alătură Clever Media

Azi dimineață, a fost semnat un contract de vânzare pentru televiziunea Prima TV. Suma pe care s-a încheiat tranzacția este de 19 milioane de lei, iar cumpărătorul este Clever Media, grupul care deține și Look TV și cu care s-ar fi negociat în trecut. Așadar, Adrian Tomșa este cel care urmează să preia controlul Prima TV și cel care operează stațiile Look TV și Look Plus, dar și site-ul Profit.ro și postul TV Profit.