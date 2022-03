Este știrea momentului pentru toți românii. Proprietarul Prima TV vrea să lanseze încă 8 televiziuni. potrivit paginademedia.ro, compania care deţine Prima TV vrea să se extindă cu încă opt televiziuni. În acest moment aceasta mai deține Profit TV şi cele patru televiziuni Look Sport.

Sursa citată a dezvălit că grupul Clever, deţinut de omul de afaceri Adrian Tomşa, a solicitat Consiliul Naţional al Audiovizualului licenţe pentru mai multe televiziuni tematice. Astfel, cele 8 posturi tv vor fi: Prima Comedy; Prima Show; Prima News; Prima Wild; Prima Shop 24; Prima Traditional Music; Prima History și Prima Food&Travel.

Ședință decisivă a CNA

O decizie în ceea ce privește licențele acestor posturi noi de televiziune ar urma să se ia în şedinţa CNA de marţi, 22 martie. Totodată, Clever Media a mai solicitat o licenţă audiovizuală pentru o nouă televiziune de sport care va purta numele Prima Sport 5, dar şi modificarea licenţelor audiovizuale pentru Looksport+, Looksport, LookSport 2 şi Looksport 3. Cel mai probabil e vorba de o redenumire a canalelor de sport.

Despre rezultatele întregistrate de Prima TV a dat detalii, de curând, chiar Andreea Berecleanu. Ea a părăsit pupitrul știrilor de la Antena 1 după 17 ani și s-a îndreptat spre postul deținut de grupul Clever. Berecleanu a spus că rezultatele echipei din spatele ştirilor de la Prima TV sunt foarte bune.

Andreea Berecleanu, despre rezultatele foarte bune ale Prima TV

“După un an de știri la Prima TV, rezultatele sunt foarte bune, având în vedere cum am pornit. A fost un reviriment al postului după schimbarea patronatului și sunt niște rezultate senzaționale. Practic ai ajuns în top la posturile comerciale, ai depășit toate posturile de nișă, consacrate de 10 ani. Nu e puțin lucru, iar atmosfera e foarte plăcută și e esențial”, a mai declarat vedeta la începutul acestui an.

Ea explicat că lucrează alături de mulţi oameni cu care se cunoştea deja de mulţi ani, dar şi de persoane tinere, care îi aduc aminte de ea, în perioada de început din televiziune.

“E foarte bine, este o echipă tânără care are și seniori, oameni cu care m–am mai interesectat în alte structuri redacționale și cu care mă știu de foarte mulți ani. Am întâlnit oameni cu care nu mă mai văzusem de 30 de ani, oameni care au făcut televiziune în tot timpul ăsta și a fost foarte plăcut. În același timp, e și suflul tânăr adus de oameni foarte proaspeți, de 20 și ceva de ani, cu care sunt în redacție. Îmi aduc aminte de noi, așa cum eram la începuturi”, a mărturisit Andreea Berecleanu.