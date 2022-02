Nu mai are niciun rost și nu-și găsește niciun fundament real

Vicepreședintele Partidului Național Liberal a declarat că a cerut formațiunii politice să renunțe la ideea de a introduce certificatul verde la locul de muncă.

Adrian Cozma a spus la Antena 3 că a cerut acest lucru în ședința de marți dimineața, subliniind că este de părere că acest document nu mai rezolvă nicio problemă în pandemie.

„Nu mai are niciun rost și nu-și găsește niciun fundament real. Noi prin certificatul verde am alimentat mesaje care nu fac bine României, această dezbatere a suscitat doar foarte multă gălăgie și trebuie să constatăm că nu aceasta e soluția”, a adăugat vicepreședintele PNL.

De asemenea, el spune că propunerea pe care a făcut-o nu a fost supusă la vot și că președintele partidului, făcând referire la Florin Cîțu, continuă să își susțină proiectul inițial.

„Presedintele partidului este initiatorul proiectului, evident ca isi sustine proiectul, e firesc. Dar in momentul de fata eu nu cred ca o sa il mai sustina. Cred ca nu este in regula in momentul de fata”, a adăugat acesta.

Românii vor rămâne fără certificat verde, începând din 1 februarie

Amintim că certificatele verzi care au depășit nouă luni de la administrarea celei de-a doua doze de vaccin anti-COVID vor expira începând de marți, 1 februarie. Din acest motiv, este necesară îndeplinirea următorelor condiții pentru obținerea unui nou document.

Toate persoanale care au primit a doua doză de vaccin anti-COVID înainte de 1 mai 2021 nu vor mai putea folosi certificatul verde pe care îl dețin în momentul de față, începând de marți, 1 februarie.

Astfel, vor fi nevoite să efectueze a treia doză și să genereze un nou document, în cazul în care doresc să beneficieze în continuare de certificatul verde. Totuși, certificatul verde al celorlalte persoane va fi valabil în continuare, până în ziua în care împlinesc cele 9 luni.

Cum faci rost de noul certificat

Trebuie menționat că persoanele care au efectuat deja a treia doză nu vor fi afectate cu nimic. De asemenea, generarea noului document va fi realizată pe același site: certificat-covid.gov.ro

În primul rând, autentificarea este realizată în baza unei adrese de e-mail iar cea folosită în cazul primului document este valabilă în continuare. Mai apoi, persoana care dorește să se autentifice trebuie să acceseze e-mail-ul introdus și să utilizeze link-ul primit de la platforma de imunizare.

După efectuarea celei de-a treia doze, este necesară apăsarea butonului „Certificat Nou” și selectarea tipului de act de identitate în baza căruia solicitantul a fost înregistrat la testare sau vaccinare. Cetățenii români și cei cu CNP emis de autoritățile române trebuie să acceseze butonul „CNP” iar apoi vârsta.

În acest punct, sunt necesare următoarele date personale: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, inițiala numelui, inițiala prenumelui.

În cazul cetățenilor străini, trebuie selectată opțiunea „Pașaport/Act de identitate”. Apoi, este necesară completarea câmpurilor care cuprind „Țara care a emis pașaportul”, numărul „pașaportului sau al cărții de identitate”, inițialele numelui și prenumelui.

Acum, trebuie menționat tipul serului administrat, județul în care a fost făcut vaccinul și luna în care a avut loc vaccinarea. Atenție! În acest câmp trebuie introduse doar datele de administrare a celei de-a treia doze.

După îndeplinirea acestui pas, este necesară apăsarea butonului „Salvează”. Certificatul nu va fi generat imediat iar procesul poate dura câteva minute. După generarea acestuia, poate fi vizualizat în secțiunea „Listă certificate”, de unde utilizatorul îl poate descărca în format pdf.