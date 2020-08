Lumea mondenă din România este zguduită de o nouă veste. După ce soţul şi fiul ei au fost deja depistaţi pozitiv cu COVID-19, acum se pare că şi Irina Loghin a fost confirmată cu temutul virus.

Iubita cântăreaţă de muzică populară ar fi primit vestea cruntă privind acest diagnostic în spital, ea fiind deja internată de urgenţă la Institutul Național de Boli Infecțioase “Matei Balş”.

Irina Loghin a fost internată în spital după ce a fost confirmat că Ion Cernea, soţul ei, precum şi fiul ei, Ciprian, sunt infectaţi cu virusul ucigaş. Artista şi-a făcut şi ea testul COVID, iar rezultatul a venit, din păcate, pozitiv şi în cazul ei, au declarat surse pentru Spynews.

Vineri, Irina Loghin transmitea că este într-o stare bună, se simte bine şi nu are niciun simptom specific infecţiei cu noul coronavirus.

Problema mai mare este la soţul său, Ion Cernea, care se află sub stricta supraveghere a medicilor de la “Matei Balş”. Bărbatul prezintă simptomele specifice bolii, printre care şi lipsa mirosului. Vârsta sa este una înaintată, soţul Irinei Loghin având 84 de ani, motiv pentru care medicii sunt extrem de atenţi în tratarea sa.

Ce spunea vineri Irina Loghin?

Vineri, 28 august, celebra interpretă de muzică populară a mărturisit că fiul şi soţul ei au coronavirus şi că a mers şi ea de urgenţă să-şi facă testul.

“Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur.

Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mancare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spital care trebuie.

Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului”, a povestit Irina Loghin pentru România TV.