Avalanşă de celebrităţi infectate cu COVID-19 la Institutul “Matei Balş” din Capitală!

După cântăreaţa de muzică populară Elena Merişoreanu şi fostul primar general al Capitalei Sorin Oprescu, la unitatea medicală din Bucureşti a ajuns acum şi Viorica de la Clejani.

Viorica de la Clejani s-a infectat şi ea cu noul coronavirus şi s-a decis internarea ei de urgenţă la “Matei Balş”.

Starea de sănătate a cunoscutei artiste din Taraful de la Clejani este stabilă, dar gravă, au precizat surse apropiate de acest caz, potrivit Antena 3.

Se pare că Viorica ar fi deja internată în spital de o săptămână, în urma infectării cu COVID-19.

“M-am internat de aseară. Nu sunt în stare gravă, sunt la salon, nu la Terapie Intensivă. Am crezut că sunt răcită, dar după ce am rămas fără gust și miros mi-am dat seama că e posibil să am Covid.

Sunt pe tratament și perfuzii. Nu știu cât voi mai rămâne în spital, aveam concerte dar sănătatea e mai importantă. Înainte de vaccin nu am mai avut Covid. Am umblat pe la evenimente, cântări, concerte, nu știu de unde l-am luat.

Din ce am înțeles, și Vorica de la Clejani e internată tot aici, dar la alt etaj, mi-au spus fetele. Ea e mai demult”, a declarat Elena Merişoreanu pentru Playtech.ro.