Grupul Dan Steel a intrat în insolvență, la cererea creditorului, divizia de leasing a Unicredit, conform deciziei pronunţate în data de 5 iunie de Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Este vorba despre Dosarul nr.142/112/2020, deschis pe 28 ianuarie 2020, creditorii implicați în proces fiind UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN, ARCELORMITTAL, OTP BANK ROMÂNIA SA, respectiv OTP LEASING ROMÂNIA IFN.

Înscrierea la masa credală

Decizia este una de fond, următorul termen al procesului fiind stabilit pentru data de 16 septembrie 2020. Procedura de insolvență a fost însă deja declanșată, iar la termenul din septembrie creditorii înscriși la masa credală vor avea ocazia să depună contestații la tabelul preliminar.

Funcția de administrator judiciar provizoriu va fi îndeplinită dintr-un consorțiu format din doi lichidatori, CITR FILIALA CLUJ SPRL şi PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, data de 18 iulie 2020 fiind termenul limită pentru înscrierea la masa credală.

Prima Adunare a Creditorilor urmează să fie programată şi convocată de administratorul judiciar.

Lider de piață

Grupul Dan Steel fabrică produse metalurgice și materiale de construcții, fiind liderul pieței pe segmentul de produse trefilate: sârmă, plase de sârmă, cuie.

Înfiinţată în februarie 1991, sub numele PROMET SA, actuala societate DAN STEEL GROUP BECLEAN SA are acţiunile listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) sub simbolul PRMT

În ultimul an, preţul titlurilor PRMT a fost cuprins între 0,98 lei/acţiune şi 8 lei/acţiune, în condiţiile în care valoarea nominală este de 2,5 lei.

În acest moment, deși societatea a intrat în insolvență, BVB nu a oprit tranzacţionarea titlurilor sale.

Patron în Top 300 Capital cei mai bogați români

Pentru anul 2019, compania metalurgică din Beclean a raportat 353 de angajaţi, pierderi de 30,29 milioane lei, la o cifră de afaceri de 117,44 milioane lei, datorii totale de 161,68 milioane lei şi active circulante de puţin peste 28 milioane lei.

Dintre acestea, creanţe de 9.973.051 lei. Compania avea la 31 decembrie 2019 active imobilizate de 186,46 milioane lei.

Patronul grupului Dan Steel este Vasile Dan, aflat în Top 300 Capital cei mai bogați români, pe locul 87.

Familia Dan are afaceri estimate la 66-68 milioane euro. De loc din Negreşti Oaş, Vasile Dan deţine Dan Steel Group Beclean – Companie listată la Bursă şi Dan Steel Group Negreşti, grupul fiind lider de piaţă pe segmentul de produse trefilate.