Victorie categorică pentru Bogdan Aurescu! Scorul a fost de 117 voturi în Adunarea Generală, în contextul în care diplomatul român avea nevoie doar de 97 de voturi.

Rusia a obținut doar 77 de voturi. Simultan, Aurescu a obținut 9 voturi în Consiliul de Securitate, fiind necesare 8.

Este fără precedent ca un membru permanent în Consiliul de Securitate sa nu fie membru CIJ. Amintim că au votat în total 192 de state.

Victoria este cu atât mai importantă cu cât susținerea imensă s-a datorat nu numai statelor europene, dar și statelor asiatice și africane, mai puțin interesate de soarta războiului din Ucraina.

De asemenea, trebuie subliniate mai multe aspecte importante. De exemplu, este pentru prima dată când România ocupă o astfel de funcție în cadrul celui mai important organ judiciar al ONU.

Alegerea judecătorilor CIJ este considerată a fi unul din cele mai complexe procese de selecție din sistemul multilateral. Votul s-a desfășurat simultan atât în Adunarea Generală, cât și în Consiliul de Securitate, fiind necesară majoritatea absolută în ambele foruri.

De la început, Aurescu a fost susținut de o coaliție de state diverse, nu a fost doar un candidat regional, chiar dacă a candidat pentru postul de judecător la CIJ din partea Europei de Est. Statele care l-au co-nominalizat au fost:

La New York, la ONU, toată lumea a comparat bătălia Aurescu vs Rusia cu povestea dintre David și Goliat. Un candidat al unui stat mic spre mediu a învins un stat membru permanent al Consiliului de Securitate, unul dintre cele mai puternice state din lume.

Statele asiatice și europene l-au votat pe Bogdan Aurescu nu doar pentru activitatea de 5 ani în funcția de ministru de Externe, dar și pentru că este membru, pentru al doilea mandat consecutiv al prestigioasei Comisii de Drept Internațional ONU și co-președinte al grupului de studiu „ Efectul creșterii nivelului mării asupra dreptului internațional” – o temă esențială pentru două treimi din statele lumii, având în vedere că creșterea nivelului mării este o consecință directă a încălzirii globale.

Congratulations to my #FP Advisor @BogdanAurescu and the entire RO diplomacy for his election as first ever RO Judge at the @CIJ_ICJ . This is a victory for Romania, for the primacy of international law, reflecting our strong commitment for the rules-based international order.

Judecătorii CIJ sunt aleși pentru nouă ani de către Adunarea Generală a ONU și Consiliul de Securitate al ONU de pe lista de candidați.

Din septembrie 2004, Bogdan Aurescu a fost Agentul României pentru Curtea Internaţională de Justiţie, coordonând – pe tot parcursul procedurilor – activitatea echipei care a reprezentat România în procesul cu Ucraina de la Curtea Internaţională de Justiţie privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră, finalizat la data de 3 februarie 2009 cu câștigarea a 79,34% din suprafața în dispută, adică a 9700 km² de platou continental și zonă economică exclusivă care au revenit României – unica extindere de jurisdicție suverană și drepturi suverane ale României după 1918.

Bogdan Aurescu este și membru al Comisiei de la Veneția (membru supleant din 2002), cu 30 de opinii, studii, rapoarte pe care le-a autorat sau co-autorat. De asemenea, este membru al prestigioasei Comisii de Drept Internațional a ONU, fiind la al doilea mandat (primul mandat – 2017-2022; al doilea mandat – 2023-2027).

În calitate de membru al Comisiei de Drept Internaţional a ONU a introdus (alături de alți patru membri CDI) pe agenda curentă a Comisiei subiectul ”Sea-level rise in relation to international law” (”Creșterea nivelului mărilor și oceanelor în relație cu dreptul international”), un subiect de interes prioritar la nivel global, creșterea nivelului mărilor și oceanelor, un efect direct al schimbărilor climatice, afectând peste două treimi din statele membre ONU.

Honored to be elected today as Judge of the UN International Court of Justice @CIJ_ICJ by #UNGA with 117 votes & UN Security Council with 9 votes as the first ever Romanian🇹🇩 to fulfil this function! I thank 🇺🇳UN Member States for their trust in me & in RO School of Int’l Law! pic.twitter.com/hoQxAIgiPB

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) November 9, 2023