La nivel mondial, o femeie din zece suferă de endometrioză, o boală extrem de gravă, considerată, din păcate, o boală tabu. Pe lângă faptul că aceasta poate duce la infertilitate, chinurile prin care trec femeile care suferă de această boală sunt insuportabile, referindu-ne la dureri, tratamente, efecte secundare și chiar intervenții chirurgicale, scrie dcnews.ro.

Endometrioza este o boală care nu se vindecă, însă poate fi ținută sub control cu tratament, însă acest lucru depinde de fiecare persoană în parte. Există femei care pot ține boala sub control datorită alimentației și unui stil de viață sănătos, în timp ce altele au nevoie de un tratament cronic pe tot parcursul vieții, atunci când sunt active hormonal.

În ceea ce privește intervenția chirurgicală, aceasta nu presupune automat că pacienta nu va mai suferi de această boală. Intervenția este menită să le aducă pe pacientele aflate în stadii avansate ale bolii, în stadiile primare. Chiar și după operație, pacienta rămâne cronică.

Pe un grup de Facebook dedicat persoanelor care suferă de această boală, o tănără a atras atenția că endometrioza este mai mult decât ”a nu putea face copii”, însă nu mulți sunt cei care știu cu adevărat ceea ce înseamnă această boală.

”M-am săturat de toată lumea care are impresia că endometrioza este doar despre fertilitate. În cinci luni de când am descoperit endometriomul de pe ovar, am descoperit și probleme de tiroidă, de sâni, și un adenom pe hipofiză. Iar toți apropiații sunt ceva de genul „ahh, îți va fi mai greu să faci copii…”

NU, FRAȚILOR, îmi e greu cu totul. Tratamente, tratamente întinse pe termen neliminat, tratamente experimentale, un organism dereglat cu totul și o viață lipsită de plăceri.

Viață sexuală ori inexistentă, ori cu chiu cu vai, dureri la contact, menstruații jalnic de dureroase și abundente, insomnii, constipație, balonare, dureri de cap, stres, depresie, jenă, grija integrității propriilor organe! Cam asta este endometrioza.

Fetelor, credeți-mă, suntem de-a dreptul EROINE. Suntem atât de puternice că nici nu vă dați seama. Bărbații n-ar avea tăria să treacă nici printr-un sfert din ce trăim noi zilnic! În universul în care endometrioza este știută drept o „problemă de fertilitate”, numai noi cunoaștem adevărul. Vă doresc toată sănătatea din lume și mă rog zilnic să se găsească o soluție și pentru noi!”, a scris tânăra.

Afecțiunea despre care nimeni nu vorbește

Ceea ce este cel mai grav, este faptul că majoritatea medicilor ginecologi nu vorbesc despre această afecțiune, după cum spune Raluca Rotariu, fondatorul Endofoodart, diagnosticată și ea cu această boală.

”Până la momentul punerii diagnosticului acum un an, nu mai auzisem despre endometrioză. Mă confruntam însă, încă de mică, cu simptomele acestei afecțiuni. Vizitam frecvent medici ginecologi din cauza durerilor insuportabile, dar nimeni nu a pronunțat vreodată acest termen. Primeam de fiecare dată răspunsul: „e normal să ai dureri la menstruație”, lucru care m-a făcut să cred că, într-adevăr, așa este.

M-am conformat cu ideea că sunt o persoană mai sensibilă și că va trebui să suport lunar aceste dureri. M-am obișnuit că primele zile de menstruație să mi le petrec în pat, fără a putea sta în picioare, fără a mânca sau fără a putea face sarcini pe care vedeam că alte femei le îndeplinesc fără vreo dificultate în aceste zile.

Continuam însă să îmi spun, de fiecare dată, că această sensibilitate este normală la mine. Anul trecut însă am avut o hemoragie care a fost mai agravată decât de obicei (pentru că și cu acestea mă confruntam lunar, spunându-mi-se că nu este nimic îngrijorător). Am ajuns astfel la secția de urgențe a unui spital privat pentru un consult. Acela a fost momentul când am auzit pentru prima oară termenul de endometrioză.

Desigur, după seara respectivă, au urmat multe controale și investigații amănunțite pentru a confirma diagnosticul. Pot spune că sentimentul pe care l-am simțit cel mai puternic în momentul confirmării diagnosticului a fost furia. Eram furioasă că timp de o perioadă atât de lungă nimeni nu a putut să îmi pună acest diagnostic; că a trebuit să trec prin aceste dureri lunare, crezând că este normal.

Eram furioasă că nu am descoperit mai repede. De atunci însă lucrurile s-au schimbat radical. Am învățat să accept că am această afecțiune și să descopăr zilnic ce pot face pentru a trăi cât mai bine împreună cu ea”, a povestit Raluca Rotariu în interviul pentru sursa anterior citată.