„Avem toate actele care dovedesc o proprietate a statului român pe care o are în administrare Banca Națională. Este proprietatea Băncii Naționale, care reprezintă statul român. Noi am preluat de la Ministerul Tineretului și Sportului doar readministrarea și imobilele care au fost construite în acea perioadă, pentru care am plătit o sumă. Aceasta e legea în țara asta, hai să o respectăm.

În această perioadă se desfășoară competiții de tenis. În luna iulie, competiția de tenis feminină internațională se desfășoară pe aceste terenuri. Nu în arena centrală, dar pe celelalte terenuri. De ce nu în arena centrală? Pentru că acolo nu avem aviz ISU de funcționare a tribunelor. Tribunele acelea sunt complet afectate, ele trebuie dărâmate și construite altele. Am intrat în discuție cu Guvernul Ponta, Guvernul Cioloș, Guvernul Tudose să facem un schimb de terenuri pentru că nu putem să le punem la dispoziție în alt fel”, a spus Dan Suciu.

Miliardarul Ion Țiriac a lansat, astăzi, mai multe acuzații grave.

„S-au cheltuit câteva sute de mii de euro cu acest proces. Este cel mai mare furt care s-a făcut în epoca modernă, în acești 30 de ani. Cu 200.000 de dolari s-au cumpărat 17 hectare în mijlocul Bucureștiului. Dar vânzătorul nu a fost de bună-credință și hectarele nu erau ale lui! Baza nu era a Ministerului Tineretului și Sportului, ci era a statului român!

Ministerul era doar administrator. Hotărâre de Guvern pentru vânzare nu a fost niciodată. E culmea ridicolului, ei nu fac nimic cu baza. În afara acelui hotelaș pe care l-au făcut contra legii, fiindcă într-o bază sportivă nu ai voie să construiești nimic, doar sport”, a spus Țiriac.

