BNR discută despre politica monetară. Analiștii se așteaptă la ma­jorarea dobânzii-cheie

BNR are programată marți cea de-a opta și ultima ședință de politică monetară din 2022. Analiștii sunt de părere că se va continua ciclul de înăsprire a politicii mo­netare. În plus, se are în vedere ma­jorarea dobânzii-cheie.