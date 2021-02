Bianca Drăgușanu are probleme mari. Vedeta a fost chemată de urgență la DIICOT Craiova, joi, în calitate de martor. Potrivit ultimelor informații, aceasta s-a prezentat în jurul orei 13 pentru audieri în dosarul în care este cercetat fostul ei soț care se află acum în arest la domiciliu.

De menționat este faptul că, Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost arestat după ce în urmă cu câteva luni. Acesta este suspectat că ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism.

Potrivit Spynews.ro, Bianca Drăgușanu nu trebuie să își facă griji. Pentru că și ea parte din dosar, la fel ca și restul femeilor vătămate, începând din acest moment, afaceristului îi va fi interzis să mai ia legătura cu ea.

Bianca Drăgușanu și soțul ei au avut parte de mai multe scandaluri în ultimele zile, după ce au scos la iveală imagini și filmări de pe vremea când încă formau un cuplu. Mai exact, imediat după ce vedeta a postat mai multe fotografii în care este desfigurată, fostul soț ar fi dat presei mai multe înregistrări în care aceasta apare în ipostaze șocante, mai precizează sursa citată.

Bianca Drăgușanu a început războiul

„Aseară am avut ceva remușcări în urma postărilor pentru că nu îmi doream deloc să mă revăd în ipostaza aceea. Faza e ca am primit foarte multe mesaje pozitive de la oameni care mă iubesc și m-au felicitat că am avut curajul să îmi asum această parte a vieții mele, care nu a fost una deloc plăcută.

Între timp s-au schimbat niște lucruri. Eu știam că din momentul în care voi posta aceste lucruri e ca și cum am deschis o cutie a Pandorei și în urma postărilor mele voi primi și răspunsul”, a declarat Bianca Drăgușanu pe pagina ei, înainte de a publica imaginile cu ea bătută.

Totodată, acesta a mai adăugat că a arătat foarte rău pe parcursul ultimilor ani, dar și-a asumat greșelile făcute și a decis să facă publice fotografiile. Ea a mai transmis un avertisment și pentru persoana care a făcut prima oară publice imaginile după operație.

„Așadar, exact așa cum era de așteptat, am primit și confirmarea faptului că am deschis cutia Pandorei și că va începe un soi de telenovelă în care va trebui să demonstrăm lucruri. Adevărul iese întotdeauna la iveală. Am arătat mult mai rău pe parcursul ultimilor ani din viața mea. În perioada în care eram așa, a fost cel mai rău. De ce să dai pozele acum, când eu știu că am vorbit doar cu două persoane? Problema nu e ca apar poze cu mine tumefiată după niște operații pe care le-am făcut, problema e cu persoana care a dat poza cu mine așa. Mi-am asumat faptul că am greșit pentru am tăcut și am iertat, în rest, sunt o persoană căreia nu ai ce să îi reproșezi.

O să încep să o fac vedetă pe persoana care a făcut asta. A făcut publice aceste poze după operație, urma să dea aceste poze cu mine bătută. Le dau eu aceste poze.

Incep eu să fac istoricul să vedeți prin ce am trecut. Ca să nu dea ei poze cu mine, am început să urc. Nu îmi place cum eram, dar sunt mai bine acum”, a declarat Bianca Drăgușanu.