Petre Roman s-a întors în România weekend-ul trecut pentru a o conduce pe ultimul drum pe fosta sa soție, Mioara Roman. Aceasta a decedat la vârsta de 83 de ani, în urma unui stop cardiorespirator.

Actuala soție a lui Petre Roman, Silvia Chifiriuc, a rămas în Elveția. Ea a precizat că are mai multe probleme de sănătate.

Artista a suferit până acum trei operații chirurgicale și se confruntă cu dificultăți de vorbire. Acestea au survenit după complicațiile apărute în urma unei extracții dentare.

„Eu nu am nicio legătură cu tot ce se întâmplă acum. Am și eu problemele mele. În urmă cu trei săptămâni m-am operat a treia oară pe gingie și de-abia pot să vorbesc. Am făcut o infecție care se pare că nu am putut scăpa atât de ușor, totul în urma unei extracții”, a spus Silvia Chifiriuc pentru Click!.