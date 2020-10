Belarus și Rusia au făcut progrese în ceea ce privește prețul gazului rusesc pentru Belarus în 2021, a declarat ambasadorul belarus în Rusia Vladimir Semashko reporterilor în cadrul sesiunii plenare a celui de-al 7-lea Forum al Regiunilor din Belarus și Rusia Minsk pe 29 septembrie, conform BelTA.

„Am avut o întâlnire cu Aleksei Miller [n.r. președintele Consiliului Gazprom] la Sankt Petersburg, la 11 septembrie. Am făcut progrese în înțelegerea noastră. Nu mă voi opri asupra nuanțelor. Am lucrat rodnic, am găsit consensul asupra principalelor probleme „, a declarat ambasadorul Vladimir Semashko.

Belarus ar putea beneficia de o reducere pentru gazul rusesc

În opinia sa, va exista o reducere pas cu pas a prețului gazului rusesc pentru Belarus. „Cel mai probabil, vom vedea un pas [n.r. pentru a reduce prețul] la 1 ianuarie 2021.

Cred că vom putea crea piața comună a gazului în statul Uniunii de la 1 ianuarie 2022”, a spus ambasadorul.

Belarus plătește 127 de dolari pe 1.000 de metri cubi de gaz rusesc în 2020.

Pieţele energetice îngrijorate în privința conflictului dintre Armenia şi Azerbaidjan

În altă ordine de idei, luptele dintre Armenia şi Azerbaidjan în legătură cu regiunea disputată Nagorno-Karabah nu au afectat încă livrările de resurse energetice din regiune, însă ar putea întrerupe exporturile de petrol şi gaze naturale dacă conflictul va escalada, susţin analiştii intervievaţi luni de Reuters.

Azerbaidjan, o ţară cu resurse semnificative de petrol şi gaze naturale, este în mod special vulnerabilă la orice întrerupere a exporturilor de energie, chiar dacă locul pe unde se fac exporturile nu este în apropierea enclavei Nagorno-Karabah. La rândul său, Armenia găzduieşte centrala nucleară de la Metsamor, care este deja într-o stare precară din cauza riscurilor de cutremur.

În cazul petrolului, principala rută pentru exporturile de petrol ale Azerbaidjanului este conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan, care este responsabilă pentru aproximativ 80% din exporturile de petrol ale ţării, şi care traversează Georgia şi de acolo până pe coasta Mediterană a Turciei. Oleoducutul are o capacitate de 1,2 milioane de barili pe zi, adică peste 1% din livrările mondiale de petrol. În prezent această conductă exportă peste 500.000 de barili de petrol pe zi.

De asemenea, Azerbaidjanul exportă petrol via Rusia prin intermediul conductei Baku-Novorossiisk şi via Georgia pe calea ferată precum şi prin conducta Baku-Supsa.