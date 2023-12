În lumina reflectoarelor, Beatrice Dumitrașcu, CEO One United Properties (Residential Division), a fost una dintre figurile proeminente ce au fost recunoscute pentru succesul lor remarcabil.

Dincolo de aceasta, echipa Capital a organizat și ceremonia oferirii de premii unora dintre cele mai importante personalități ale momentului.

Beatrice Dumitrașcu, One United Properties

„De mai bine de 11 ani dezvoltările lui Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu regenerează urban Bucureștiul și se uită și către patrimoniul acestui oraș minunat și poate că ne vom extinde și în țară în curând. Ce este important este ca cei care dezvoltă complexe rezidențiale sau fac regenerări urbane în orașe de 15 minute în acest oraș își pot aduce contribuția pentru o capitală europeană. Bucureștiul ar trebui să arate așa cum alte capitale europene arată astăzi. Suntem fericiți că facem parte din această poveste și vom veni și cu alte dezvoltări în viitor”, a spus Beatrice Dumitrașcu pe scena Capital.

Fondată în 2007 de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, One United Properties a devenit rapid forța dominantă în dezvoltarea de proiecte mixte în România. Scopul companiei este de a crea comunități prospere și sustenabile. Compania face asta prin dezvoltarea de clădiri de ultimă generație, eficiente energetic. Compania își propune să genereze o creștere valorică durabilă pentru toate părțile interesate

One United Properties este cel mai important investitor și dezvoltator de proprietăți rezidențiale, mixte, comerciale și de birouri verzi din București, România. Cu un angajament ferm față de practici de construcție sigure, eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase, compania a primit numeroase premii și recunoașteri pentru performanța sa excepțională în domeniul sustenabilității, eficienței energetice și al bunăstării.

Orașele de ieri, salvate pentru mâine

One United Properties a revitalizat zone abandonate din oraș și le-a transformat în comunități dinamice, introducând tendințe imobiliare de ultimă generație pe piața locală. Proiectele sale rezidențiale de top, inclusiv comunități exclusiviste precum One Peninsula, proiecte de înălțime mare precum One Verdi Park și proiecte mixte precum One Floreasca City și One Cotroceni Park, s-au bucurat de o reputație excelentă.

La One United Properties, se considerăcă sustenabilitatea se asociază foarte bine cu ideea de a-ți desfășura activitatea în mod responsabil, generând, în același timp, valoare pe termen lung pentru acționari. Doar construind afacerea în jurul principiului sustenabilității, putem fi siguri că vom satisface nevoile și așteptările actuale ale tuturor stakeholderilor, fără a ne compromite viitorul.

Strategia One de sustenabilitate este bazată pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite, ansamblul de 17 obiective globale interconectate menite să reprezinte un plan, în scopul de a obține un viitor mai bun și mai sustenabil pentru toți.

Lucruri pentru viață

One United Properties s-a preocupat întotdeauna de asigurarea sustenabilității dezvoltărilor sale pe toată durata de viață a acestora. Având în vedere impactul global pe care industria imobiliară îl are asupra mediului înconjurător, s-a acordat întotdeauna o atenție deosebită reducerii emisiilor de carbon pentru a minimiza schimbările climatice, precum și eficientizării activităților operaționale, astfel încât să existe siguranța că aceste construcții dezvoltate își vor păstra calitățile și la mulți ani după finalizarea lor.

În acest context, încă de la începuturile sale, One United Properties a livrat proiecte dezvoltate în conformitate cu cele mai bune practici de mediu și sustenabilitate, bucurându-se de o vastă recunoaștere pe piață. Pe măsură ce aspectele legate de sustenabilitate capătă o importanță tot mai mare, ne păstrăm dedicarea pentru a dezvolta proiecte care să obțină certificări de prestigiu în domeniul protecției mediului.