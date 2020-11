Pentru Crăciunul 2020, Up România estimează o creștere cu 30% a numărului de carduri și tichete Up Cadou acordate de companiile din portofoliu față de perioada sărbătorilor de Paște din acest an.

Pandemia a impus noi reguli și moduri de lucru și a obligat companiile la ample schimbări, atât în planul modelului de business, cât și al gestionării resurselor și al cheltuielilor. După o primă fază a pandemiei când totul era încă incert și companiile au recurs ca măsură de supraviețuire la tăierea și ajustarea costurilor, începând cu luna Mai companiile au reînceput acordarea susținută de beneficii extrasalariale către propriii angajați, ca o măsură de compensare a tăierilor din primele luni de pandemie.

Vedeta a fost și de această dată tichetul sau cardul cadou, categorie de beneficii pentru care s-au înregistrat aceleași volume de vânzări pentru Paștele 2020, comparativ cu Paștele 2019.

„Pentru companii, cardurile cadou au fost în această perioadă soluția pentru completarea diminuării veniturilor din salariul de bază, iar din datele Up România reiese că acestea vor folosi în continuare acest instrument atât pentru optimizarea cheltuielilor, cât și pentru recompensarea angajaților și menținerea competitivității pe piața muncii. Companiile vor păstra acordarea de beneficii, inclusiv de carduri cadou, pentru că există necesitatea resuscitării consumului, în special pentru anumite sectoare din economie lovite de criză”, a arătat Elena Pap, director general Up România și director regional Up Group.

În 2020, în special cu ocazia Paștelui, în topul industriilor unde angajații au continuat să primească carduri și tichete cadou s-au aflat companiile din retail, transport, servicii financiare, servicii, telecomunicații. Ca localizare, zona București-Ilfov continuă să fie pe primul loc, urmată de zona Iași-Galați, Cluj-Mureș-Caraș-Severin.

Un studiu derulat recent de Up România în rândul utilizatorilor a relevat un interes crescut al acestora pentru tranzacțiile online. De la declanșarea pandemiei, aceștia au achiziționat online cu 29% mai multe alimente, cu 25% mai multe articole de îmbrăcăminte și bricolaj, cu 20% mai multe produse din categoriile IT, medicamente și produse dezinfectante și cu 17% mai multe cosmetice. De asemenea, 55% dintre utilizatorii Up România au făcut plăți online de la declanșarea pandemiei.

“Up România încurajează angajatorii să-și răsplătească de acest Crăciun angajații oferindu-le daruri potrivite actualului context. Achiziționarea de carduri Up Cadou este rapidă și la distanță, iar beneficiarii acestora le pot folosi în condiții de siguranță sanitară, prin plăți contactless, online sau cu telefonul. În plus, angajații își pot alege singuri acele cadouri care le fac plăcere și de care au nevoie”, a mai arătat Elena Pap.

Cardurile Up Cadou pot fi înrolate în Up Mobil Pay – portofelul electronic asociat aplicației Up Mobil – pentru telefoanele Android și în Apple Pay pentru telefoanele Apple în vederea realizării de plăți cu telefonul mobil.

Beneficiarii tichetelor și cardurilor Up Cadou pot achiziţiona bijuterii, cosmetice, articole vestimentare şi încălţăminte, cărţi, jucării, obiecte de mobilier, decoraţiuni, electronice şi electrocasnice, servicii de turism etc. dintr-o rețea națională de peste 55.000 de magazine, precum și din magazine online afiliate.

Pentru angajatori, cardurile și tichetele cadou sunt scutite de taxe sociale, salariale și patronale, precum și de impozit, în limita unui plafon maxim de 150 de lei pentru fiecare salariat și pentru fiecare copil minor al acestuia.