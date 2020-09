Up România și Grupul de restaurante City Grill, unul dintre cei mai puternici operatori din industria restaurantelor, își extind parteneriatul pe care îl aveau pentru acceptarea tichetelor și cardurilor de masă și cardurile Up Cadou fiind deopotrivă acceptate în rețeaua de restaurante a Grupului: City Grill, Caru’ cu bere, Pescăruș, Hanu’ Berarilor, Hanu’ lui Manuc, Buongiorno, City Cafe, Becker Bräu.

În plus, parteneriatul cu City Grill permite înrolarea cardurilor Up Dejun în aplicația Out4Food, unicul program de fidelizare cu serviciu de livrare, prin intermediul căreia pot primi anumite beneficii, precum puncte de fidelitate, reduceri și vouchere promoționale. De asemenea, cardul Up Dejun va putea fi folosit pentru comenzi în regim delivery, prin intermediul serviciului de delivery al City Grill, se arată într-un comunicat.

”Principalul nostru obiectiv în această perioadă este de a le oferi beneficiarilor noștri cât mai multe opțiuni pentru a comanda un prânz cald, atât fizic, cât și online, cu sistem delivery sau de pick-up. Pe de altă parte, ne dorim să fim un partener și o soluție pentru industria HoReCa, care face eforturi de revenire de la începutul pandemiei. Ne îndemnăm utilizatorii să-și comande prânzul la restaurant, să folosească cât mai mult plata cu cardul și să urmărească în permanență ofertele din aplicația Up Mobil”, a declarat Elena Pap, director general Up România și director regional pentru Grupul Up.

Noi condiții pe piață

”Grupul City Grill, în această perioadă se adaptează noilor condiții de piață. Încă de la începutul pandemiei, promisiunea unei mese calde în condiții de siguranță maximă stă la baza tuturor acțiunilor noastre. Indiferent că discutăm de delivery, take out sau dine-in, pentru noi este important să respectăm principiile după care lucrăm. De asemenea, digitalizarea și inovația sunt 2 piloni fără de care n-am fi putut să trecem peste această perioadă. Parteneriatul cu Up România aduce un beneficiu în plus clienților. Acum ei pot înrola cardul în aplicația Out4Food și totodată pot plăti online pe cele 2 platforme de delivery: City Grill Family & City Grill Delivery.” a declarat Ramona Popescu, Marketing Manager al Grupului City Grill.

Cardurile de beneficii extrasalariale sunt printre cele mai dorite soluții de motivare ale angajaților din România, iar angajatorii apreciază acest mod de recompensare pentru modul simplu și rapid prin care se face alimentarea cardurilor pe platforma de comenzi online, facilitățile logistice, cum ar fi o singură comandă a cardurilor la 4 ani, și avantajele financiare rezultate din lipsa taxelor patronale și salariale.

În prezent, angajatorii au posibilitatea acordării unei valori maxime de 20 de lei, corespunzătoare tichetului de masă pe suport de hârtie sau electronic, pentru fiecare zi lucrată, ceea ce permite angajaților din România achitarea unui prânz cald în timpul orelor de lucru, precum și accesul la un stil de viață sănătos.