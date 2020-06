Beneficiile extrasalariale sunt printre cele mai importante instrumente care au schimbat în bine calitatea vieții angajaților. De aceea, odată cu declanșarea crizei de coronavirus, beneficiile angajaților păreau să fie printre primele cheltuieli tăiate pe lista tuturor companiilor preocupate de planul de salvare prin reducerea costurilor.

Se dau super mulți bani pe lângă salariu

Cu toate acestea, datele analizate de Up România pe companiile din portofoliu arată că, în unele sectoare de activitate, nivelul beneficiilor acordate de companii angajaților a rămas constant, iar aici enumeram sectoarele servicii, retail, financiar-bancar, real-estate, construcții, transport. În același timp, sectoarele cele mai afectate de criză au fost HORECA-turism, iar altele, precum automotive, industria grea și ușoară, pharma și industria chimică au înregistrat scăderi de până la 50%.

“Actuala criză este un test pentru toate companiile din România. Știu cât de greu le-a fost acestora să continue acordarea de beneficii în această perioadă. Totuși, multe au făcut-o, ceea ce arată atât maturitatea lor, cât și o nouă mentalitate în ceea ce privește parteneriatul cu propriii angajați. În ceea ce ne privește, în această perioadă am încurajat tranziția de la hârtie la card prin susținerea costurilor de emitere a cardurilor, ceea ce a condus la creșterea cu 20% a numărului de companii care au renunțat la suportul de hârtie al tichetelor de masă în favoarea cardurilor”, a arătat Elena Pap, director general Up România și director Regional Up Group.

În ceea ce privește acordarea de tichete și carduri cadou în perioada martie-aprilie 2020 -lunile în care, în mod tradițional, se acordă astfel de beneficii pentru 8 Martie și Paște – în ciuda dificultăților întâmpinate de companii, volumul de bonusuri acordate salariaților sub formă de tichete și carduri Up Cadou nu a înregistrat scăderi semnificative.

Comparativ cu 2019, zona București-Ilfov se păstrează pe locul întâi la volumul acordat, atât pe suport electronic, cât și pe suport de hârtie. Zonele de est și nord-est au ales să treacă la carduri, comparativ cu alte zone, iar cei care și-au păstrat constantă politica HR de susținere și motivare a angajaților sunt companiile din zona centrală a țării. Față de anul trecut, firmele din sud întâmpină dificultăți evidente, trecând de pe locul 3 în topul zonelor cu o politică HR atentă la salariați pe locurile 4 și 5.

