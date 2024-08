Bancnotele și monedele pot suferi daune din diverse motive, inclusiv condiții de păstrare neadecvate sau utilizare frecventă. Totuși, dacă aveți astfel de bancnote, pot fi schimbate la BNR. Banca Națională a României se ocupă de gestionarea și înlocuirea acestor elemente numismatice, conform legislației în vigoare.

Pentru a înlocui bancnotele deteriorate, trebuie să mergeți la o sucursală BNR, unde se poate face schimbul. Alternativ, există și opțiunea de a trimite bancnotele prin poștă.

Unele bănci comerciale pot oferi și ele acest serviciu, în funcție de disponibilitatea și politica fiecărei instituții. Este important de menționat că bancnotele și monedele prezentate pentru schimb trebuie să fie autentice și să îndeplinească cerințele stabilite de BNR.

„Regulamentul nr. 4/2013 privind verificarea calităţii bancnotelor româneşti în vederea recirculării – cap. IX – Dispoziții tranzitorii și finale – anexa 3 – „Categorii de bancnote improprii circulației”, prevede:

1. În categoria „Bancnote uzate” sunt încadrate următoarele tipuri de însemne monetare:

a) bancnotele murdare, şifonate, pătate sau decolorate, inscripţionate, cu elementul de identificare* complet, în ambele poziţii, dar şters sau ilizibil şi care au suprafaţa întreagă;

* Elementul de identificare al unei bancnote îl reprezintă seria şi numărul tipărite pe reversul bancnotei, unul în continuarea celuilalt. Elementul de identificare este imprimat în două poziţii: pe verticală cu cerneală neagră şi pe orizontală cu cerneală roşie.

b) bancnotele rupte, tăiate, perforate, dar ale căror caracteristici principale nu sunt alterate şi care posedă elementul de identificare complet, în ambele poziţii şi lizibil sau cu unele lipsuri, dar au suprafaţa întreagă;

c) bancnotele care au fost rupte şi reconstituite prin lipire, la care se constată că toate fragmentele formează suprafaţa completă a aceleiaşi bancnote, iar elementul de identificare este complet şi lizibil, în ambele poziţii.

2. În categoria „Bancnote deteriorate” se încadrează următoarele tipuri de însemne monetare:

a) bancnotele cărora le lipseşte maximum 40% din suprafaţă, prin tăiere, decupare, rupere etc., dar la care elementul de identificare este complet şi lizibil, cel puţin într-o singură poziţie;

b) bancnotele obţinute prin lipirea mai multor fragmente ale aceleiaşi bancnote şi care prin reconstituire formează minimum 60% din suprafaţă, iar elementul de identificare este complet şi lizibil, cel puţin într-o singură poziţie;

c) bancnotele la care, prin expunere la o sursă de căldură, dimensiunile iniţiale s-au micşorat prin contractare şi încreţire, dar nu prezintă lipsuri din suprafaţă, iar elementul de identificare este vizibil, în ambele poziţii;

d) bancnotele care prezintă lipsă din suprafaţă de maximum 40%, prin ardere în urma expunerii la o sursă de căldură, iar fragmentul rămas are dimensiunile iniţiale micşorate prin contractare şi încreţire şi la care elementul de identificare este vizibil parţial sau în totalitate, în ambele poziţii, şi lizibil, cel puţin într-o poziţie;

e) bancnotele care au suprafaţa întreagă, dar sunt inscripţionate cu desene sau cuvinte lizibile în spectrul ultraviolet, pătate sau impregnate cu substanţe speciale, rezultate din folosirea acestora de către instituţiile specializate ale statului în scopuri bine justificate, cum ar fi în vederea desfăşurării anchetelor sau organizării unor flagrante de către organele de urmărire penală etc.;

f) bancnotele maculate cu cerneală ca urmare a activării dispozitivelor antifurt pentru protejarea numerarului în tranzit, dar care au suprafaţa întreagă şi elementul de identificare este complet şi vizibil, în ambele poziţii, şi este lizibil, cel puţin într-o poziţie”, se arată pe site-ul BNR.