Comportamentul incorect al băncilor față de creditori continuă să fie dezvăluit prin hotărâri judecătorești. Una dintre acestea a fost pronunțată pe 18 iulie 2024, când judecătoarea Rodica-Mihaela Spînu de la Judecătoria Sectorului 6 a constatat că executarea silită inițiată de First Bank împotriva unei cliente era abuzivă.

Lumea Justiției prezintă acțiunea prin care avocatul Daniel Velicu, apărătorul debitoarei, a câștigat contestarea executării la Judecătoria Sectorului 6.

„Admite contestatia la executare formulata de contestatorul BABALIGEA TATIANA in contradictoriu cu intimata FIRST BANK SA. Anuleaza toate actele de executare silita demarate in dosarul de executare silita nr. 759/2023 pe rolul BEJA AEQUITAS.

Dispune restituirea taxei judiciare de timbru in cuantum de 1.000 lei, achitate prin ordin de plata la data de 11.07.2023, la data ramanerii definitive a prezentei hotarari. Obliga pe intimata la plata unor cheltuieli de judecata in valoare de 3456 lei, din care 3.000 lei reprezentand onorariu avocatial, iar suma de 456 lei cheltuieli fotocopiere dosar de executare.

Executorie. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare. In caz de exercitare a caii de atac, cererea de apel se depune la Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 18.07.2024”, se arată în minuta ședinței 6566/2024 din dosarul nr. 7801/303/2023.