Gheorghe Dincă nu ar fi avut complici care să-l fi ajutat la săvârşirea crimelor de la Caracal. Declaraţia a fost făcută chiar de către avocatul său, Claudiu Lascoschi, prezent la Antena 3. Avocatul a precizat că, din probele adunate până acum de către anchetatori, nu reiese faptul că inculpatul ar fi avut complici. În plus, Claudiu Lascoschi spune că a vorbit ultima oară cu Gheorghe Dincă pe 2 august: „Ultima dată am vorbit cu clientul meu când am plecat de la Caracal, pe data de 2 august”.

„În această fază a urmăririi penale se adună probe. În momentul de față sunt probe, dar încă nu s-a elucidat concludența probelor. Probe s-au ridicat foarte multe. Din câte am înțeles, IML nu are nici oameni așa mulți și nici atâta aparatură ca să poată merge într-un ritm atât de alert. Adică dacă au, de pildă, trei aparate și sunt 300 de probe care trebuie examinate, vă dați seama că durează”, a declarat avocatul lui Gheorghe Dincă.

„Din probe, nu par să existe complici. În cadrul procesului penal se discută pe probe. În ceea ce privește familia lui Dincă, a fost audiată toată familia, faptul că au venit fără avocat și că li s-a pus în vedere dreptul de a nu da nicio declarație și, cu toate acestea, au dat toți declarații, arată că au fost foarte siguri că sunt nevinovați”, a mai precizat Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă.

