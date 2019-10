Europarlamentarul PNL a spus că Opoziția are deja asigurate 248 de voturi pentru moțiunea de cenzură și, până pe 10 octombrie, când va fi votată în Parlament, e posibil ca numărul acestora să depășească 250. Rareş Bogdan este convins că Guvernul Dăncilă va pica, iar PNL este pregătit să-și asume chiar și o guvernare minoritară.

„Dăncilă e de un ridicol absolut! Îi fuge pământul de sub picioare. Le-am spus că pot să pună moțiunea oricând, mai puțin duminica dimineața, că unii mai mergem la Biserică, în rest pot s-o pună și noaptea. Au încercat toate tertipurile până în ultimul moment pentru a mai câlștiga o zi la guvernare. Dăncilă e în pas de defilare direct spre pușcărie dacă mai continuă să dea bunul public după metode pe care doar ei le știu. Nu poți să dai primarilor un miliard de euro fără să existe criterii de eficiență. Acum avem 248 de voturi garantate și, până joia viitoare, e posibil să avem mai mult de 250 de voturi. Dăncilă e istorie! Am observat că Dăncilă și-a schimbat consilierii, mai lipsea să o plimbe pe trotinetă la conferință. Sunt ridicoli, nu poți să transformi peste noapte imaginea unui om”, a spus Rareș Bogdan la B1 TV.

