Titluri de stat. Românii au devenit din ce în ce mai atrași de titlurile de stat, investind masiv în acestea.

Fenomenul a generat un val de reacții și explicații din partea specialiștilor în economie, care atrag atenția asupra unor aspecte mai puțin vizibile, dar esențiale în luarea unor decizii financiare sănătoase.

Economistul Radu Georgescu a explicat într-o postare pe rețelele sociale că dobânzile generoase oferite de stat nu sunt neapărat un semn de sănătate economică, ci dimpotrivă, reflectă vulnerabilități majore.

România se confruntă cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană și este clasificată de agențiile de rating, precum Fitch și S&P, drept cea mai riscantă economie din blocul comunitar.

Acest context determină statul român să ofere dobânzi mai mari decât țări precum Albania, Bulgaria sau Croația, în încercarea de a atrage lichiditate din partea populației.

„Dobânzile la titlurile de stat sunt influențate de inflația și gradul de risc economic din țara respectivă. România are cea mai mare inflație din UE. România este cea mai riscantă economie din UE, conform agențiilor de risc Fitch și S&P. Aceste agenții de risc spun că este un risc mare pentru cursul euro să crească accelerat în acest an. Motivul este că avem un deficit de cont curent uriaș. Asta înseamnă că ies mult mai mulți euro din România decât intră. Tot aceste agenții de risc spun că avem un risc mare din cauza deficitului bugetar. Din acest motiv România plătește dobânzi la titlurile de stat mult mai mari decât : Albania, Bulgaria, Croația etc. Atunci care este logica financiară ca cineva să cumpare titluri de stat riscante? Mulți îmi spun că au cumpărat titluri de stat deoarece au dobânzi mari. Eu îi întreb de ce nu au cumpărat obligațiuni emise de Turcia? Obligațiunile Turciei au dobânzi de 40%”, a scris economistul Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.