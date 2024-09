Lucrările la lotul 2 al Autostrăzii Ploiești – Buzău au avansat semnificativ. Secretarul de stat în transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat pe 19 septembrie finalizarea asfaltării pe șase din cele 18 poduri. Inaugurarea este planificată în curând.

Pe tronsonul dintre km 21 și km 33+750, au fost instalate parapete laterale tip H1 pe 12,6 km. Montarea parapetului central va începe în curând, iar panourile fonoabsorbante urmează să fie instalate.

Stratul final de uzură a fost turnat pe 6 km din partea dreaptă și pe două bretele aferente nodului rutier Mizil. Restul tronsonului dispune de toate straturile de asfalt, cu excepția celui de uzură. Portalurile au fost montate, iar montarea indicatoarelor rutiere va începe în curând.

Pe tronsonul dintre km 33+750 și km 47+800, stratul de uzură a fost aplicat pe 11 km. Pe o lungime de 3 km, au fost instalate parapete metalice pe ambele părți, iar pe alți 3 km doar pe o parte. Panourile fonoabsorbante au fost montate pe 3,3 km pe ambele margini ale drumului.

În plus, lucrările de consolidare a taluzului sunt aproape finalizate, iar șanțurile betonate sunt deja terminate. Lucrările de infrastructură pentru sistemul ITS sunt finalizate, iar montarea stâlpilor de iluminat pe întreg tronsonul se apropie de final. De asemenea, lucrările de plantare a ierbii pe taluz vor începe și ele în curând.

În cadrul lotului 2 al A7 Ploiești – Buzău, trei pasaje sunt pregătite pentru montarea tablierului metalic. Un pod are deja tablierul montat, iar lucrările la armarea și betonarea suprastructurii sunt în curs. Cele șase poduri au asfalt turnat, iar restul structurilor sunt în fază finală de execuție.

„Lotul 2: Mizil – Pietroasele este un obiectiv foarte important, pe care vrem să îl dăm în trafic anul acesta, împreună cu Lotul 1: Dumbrava – Mizil,” a concluzionat Scrioșteanu. Proiectul este realizat prin asocierea româno-bulgară Coni – Trace, în timp ce lotul 1 este realizat de asocierea Pizzarotti – Retter.

Autoritățile intenționează să deschidă în 2024 și tronsonul A7 Buzău – Focșani, construit de UMB.

Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a subliniat că la finalul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie, vor fi date în circulație lotul 1, fără podul de la Buzău, lotul 2 și lotul 4. Lotul 3 va fi finalizat în decembrie.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că acest proiect este „cea mai mare realizare după Revoluție,” evidențiind progresul semnificativ în dezvoltarea infrastructurii.

„Am venit cu domnul ministru şi cu domnul Simonis să arătăm că sunt autostrăzi şi în Moldova, nu numai la Timişoara şi la Timiş, şi am venit de la Vadu Paşii pe autostradă, am condus personal până la Focşani. Din punctul meu de vedere, e cea mai mare realizare după Revoluţie, e un moment de mândrie pentru toţi românii, faptul că am reuşit după 35 de ani să începem să terminăm porţiuni din Autostrada Moldovei.”