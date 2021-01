O nouă lovitură pentru AUR, marți, după ce Curtea Constituţională a României a respins, sesizările Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) privind Hotărârea Parlamentului 31/2020 referitoare la învestirea Guvernului Florin Cîţu.

Ce spuneau reprezentanții Alianţei pentru Unirea Românilor

Senatorul Claudiu Târziu, copreşedinte AUR, susţinea la şedinţa Parlamentului privind învestirea Guvernului Cîţu că nu au fost îndeplinite procedurile legale.

“Audierile din comisii au fost formale, grăbite şi fără posibilitatea de a analiza programul de guvernare. Însă văd că în sală au fost voci, care mai de care triumfaliste, din partea arcului guvernamental. I-aş sfătui pe colegii din coaliţia de guvernare, ca şi pe cei care vor să ocupe posturi ministeriale, împreună cu preşedintele statului, domnul Klaus Iohannis, să mai aştepte niţel, să nu se bucure prea devreme. Grupurile parlamentare AUR vor sesiza Curtea Constituţională asupra faptului că formal nu au fost îndeplinite procedurile legale pentru învestirea acestui Guvern. De aceea, vă rog să aşteptaţi decizia CCR”, explica senatorul AUR.

AUR trebuie ţinut în Opoziţie, spune Băsescu

AUR, partidul care a surprins pe toată lumea la alegerile parlamentare, continuă să dea fiori. Formaţiunea a obţinut 9% din voturi la scrutinul din decembrie, dar este perceput ca un partid cu mari probleme. Fostul preşedinte, Traian Băsescu, s-a dezlănţuit pur şi simplu la adresa oamenilor lui George Simion. Fostul preşedinte al României a ieşit cu dezvăluiri dure despre aceasta formaţiune.

Băsescu a dat de pământ cu cei de la AUR despre care spune că sunt un partid format din „semidocți” care folosesc „vadimisme”. Mai mult, nu au nimic de spus în politică și ar prăbuși țara dacă ar ajunge la guvernare.

„Cred ca doamna senator Sosoaca ar fi buna de sefa de galerie la Dinamo si Simion sef de galerie la Steaua. Martusisesc ca, in ziua votului, cand vedeam ca nu intra PMP in alegeri, am intrebat: “Ce partid e asta? AUR asta? Cine sunt ei?” Au aparut peste noapte cu un suport extraordinar in Diaspora. Nu cred ca au ceva de spus tarii, in afara de vadimisme n-au mare lucru de spus. Insa deosebirea dintre ei si Vadim este ca Vadim era un om citit.

Ei sunt semidocti care isi latra patriotismul si asa-zisul antisistem, pozițiile antisistem. Daca i-ai pune sa guverneze, n-ar fi in stare sa faca nimic, ar prabusi tara”, a spus Traian Basescu, conform Realitatea PLUS.