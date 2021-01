Traian Băsescu a venit, duminică, cu o serie de critici aspre pentru autorităţi. Fostul președinte spune că atunci când toate ţările înăspresc restricţiile anti-COVID, noi trecem la relaxare. Acesta acuză autorităţile că în timp ce Comisia Europeană recomandă să se întărească măsurile de prevenire a răspândirii tulpinii din Marea Britaniei care este mai agresivă şi are efecte şi asupra copiilor şi toate ţările respectă recomandarea comisarului european pe Sănătate noi trecem la relaxare.

Comitetul Municipiului Bucureşti a decis ridicarea parţială a restricţiilor anti-COVID-19 din noaptea de duminică spre luni, de la ora 00.00. Se redeschid restaurantele, barurile, cinematografele, teatrele și sălile de jocuri la o capacitate de 30%. Decizia autorităţilor de relaxare a măsurilor anti-COVID nu este pe placul fostului preşedinte Traian Băsescu.

Avertismentul lui Traian Băsescu

„Noi în toată campania asta din februarie până acum am fost în contratimp. Şi acum tot în contratimp suntem. Am avut o întâlnire cu comisiarul european pe Sănătate săptămâna trecută şi mesajul a fost următorul: „Europa este pe un plafon din pacate foarte inalt al îmbolnvirilor”. Din păcate, se estimează un nou val generat de noua tulpină care a apărut, iar recomandarea CE este să se întărească măsurile de prevenire a răspândirii acestei noi tulpinii, care este mai agresivă şi are efecte şi asupra copiilor. Exact în acest moment, când toate ţările respectă recomandarea comisarului pe Sănătate, care nu a venit cu părerile lui acolo, ci cu analize ştiinţifice, în acest moment trecem la relaxare”, a răbufnit Traian Băsescu într-o intervenţie telefonică la România TV.

Acuzații și pentru Traian Berbeceanu

Fostul preşedinte Traian Băsescu i-a criticat şi pe prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, şi pe primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, care au anunţat vineri că s-a luat decizia de relaxare a măsurilor în Bucureşti pentru că „aşa prevede HG 3/2021”. „Şi am văzut argumentul suprem: aşa scrie în Hotărârea de Guvern. Păi, măi frate, modifică HG, adapteaz-o la realitatea de acum”, a continuat europarlamentarul Traian Băsescu.

„Cred că ne-am grăbit, cum ne-am grăbit şi cu şcolile. Nu avem dascăli vaccinaţi, dar în schimb deschidem şcolile într-un moment în care răspândirea acestei noi tulpini este mare. Ea (răpândirea n.red.) poate fi limitată, dar nu poate fi oprită”, a mai spus Traian Băsescu.

Fostul preşedinte a dat exemplul premierului britanic Boris Johnson, „care a ceruti unui dintre producătorii de vaccinuri, a cerut public celor de la Oxford să adapteze vaccinul la noua tulpină”.

„Există o vulnerabilită generata de transformarea pe care a suferit-o virusul”, a mai avertizat Băsescu.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea