Traian Băsescu a declarat că atât Crin Antonescu, cât și Victor Ponta s-au aflat în spatele tentativei de suspendare a sa din funcția de președinte, în vara anului 2012, fapt pe care îl consideră o încălcare gravă a Constituției.

Acesta a susținut că acțiunile celor doi sunt cunoscute în toate cancelariile europene și americane, ceea ce, în opinia sa, le afectează credibilitatea pe plan internațional.

În ceea ce-l privește pe Crin Antonescu, Băsescu l-a descris drept „cel mai mare chiulangiu al Parlamentului României” și a afirmat că acesta nu a avut nicio slujbă în ultimii zece ani. Fostul președinte a declarat că Antonescu nu ar trebui să aspire la funcția supremă în stat doar pe baza discursului său politic, subliniind că un lider trebuie să demonstreze competență și implicare.

„Ăsta care nu are niciun fel de slujbă în ultimii 10 ani, a plecat direct de la tentativa de lovitură de stat, acest liberal văruit, Crinuț, nu înțeleg cum are tupeul să se vadă președinte al României doar pentru că are discurs. Băi frate, în afară de discurs trebuie să mai faci și câte ceva. Trebuie să fi demonstrat că ești capabil de ceva în viața ta. Ori el a fost cunoscut ca cel mai mare chiulangiu al Parlamentului României. Încearcă unii să ne spună cum e cu familia lui, cu nu știu ce. Niște chestiuni ridicole”, a mai spus Băsescu.