Augustin Lazăr, pe făraș! Mutare de ultimă oră a lui Tudorel Toader

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că va trimite preşedintelui Klaus Iohannis, actele pentru revocarea din funcţie a procurorului general, Augustin Lazăr. "A solicitat ceva ce nu are legătură cu cauza. Să se vadă dacă instanţa poate fi sesizată de persoana fizică sau persoana juridică. Nu are legătură cu ce vorbim noi, cu procedura prevăzută în acele articole. Consider că această procedură, această manieră de tragere de timp, neavând legătură cu fondul cauzei, astăzi, voi trimite la preşedintele Republicii revocarea din funcţie bazându-mă pe raportul de evaluare, Constituţie şi decizia CCR", a declarat Tudorel Toader.

Tudor Toader a anunţat că pe 27 decembrie îi va trimite preşedintelui documentele pentru finalizarea procedurii de revocare a procurorului general, acuzându-l pe Augustin Lazăr că trage de timp până când i se termină mandatul la conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), pe 19 aprilie 2019, informează Mediafax. "Pe data de 27 decembrie dimineaţă, când merg la minister, am pregătit documentele necesare finalizării procedurii de revocare a procurorului general", a declarat Tudorel Toader, la Antena 3. În prezent, instanţa are pe rol dosarul prin care Augustin Lazăr a cerut suspendarea revocării, însă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie trebuie să decidă cine are competenţa de a-l judeca: Alba Iulia sau Bucureşti. Ministrul Justiţiei a precizat că va trimite din nou şi celelalte cinci propuneri de procurori refuzate de şeful statului, printre care se numără şi cea a Adinei Florea la conducerea DNA. "Pe 27 trimit la preşedintele Republicii, finalizez procedura de revocare a lui (Augustin Lazăr -n.r.), după cum trimit şi pentru ceilalţi cinci pe care i-a respins pe nelegalitate, că nu au avut adeverinţa de la CNSAS, când la scurt timp, chiar CNSAS spune nu era nevoie, CSM spune că nu era nevoie şi nici nu era obligaţia mea, era a CSM-ului. Deci, revin cu celelalte cinci (propuneri -n.r.)", a completat Toader. Întrebat dacă este vorba de aceleaşi cinci propuneri, ministrul Justiţiei a răspuns: "Sigur că da, arătându-i că nu e vorba de nelegalitate, cum mi-a scris". Chestionat dacă o trimite din nou pe Adina Florea, Toader a precizat: "Pe ceilalţi cinci, toţi. Arătându-i că nelegalitatea arătată de preşedinte nu a existat şi nu există".

În prezent, Adina Florea este procurorul-şef adjunct al Secţiei de investigare a magistraţilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Pe 28 noiembrie, preşedintele anunţa că o respinge pe Adina Florea pentru conducerea DNA, dar şi pe Florena-Esther Sterschi, pentru funcţia de procuror şef al Secţiei de resurse umane şi documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; pe Elena Giorgiana Hosu, pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism; pe Iuliana Nedelcu, pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Secţiei Judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi pe Antonia-Eleonora Constantin, pentru funcţia de procuror-şef al Secţiei Judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Şeful statului a motivat respingerile precizând că nu sunt îndeplinite condiţiile de legalitate necesar a fi întrunite.