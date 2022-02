Vasile Dîncu: Suntem pregătiţi pentru orice situaţie

În cursul zilei de marți, ministrul Apărării a fost întrebat dacă a dispus o verificare a adăposturilor de război din țară, pe fondul tensiunilor de la granița dintre Ucraina și Rusia.

Vasile Dîncu a declarat că verificarea acestor adăposturi se face anual, subliniind că România este pregătită pentru orice situație.

”Există un anumit calendar pentru această inspecție”, a declarat ministrul Apărării, adăugând ”Cele mai multe cred că aparţin de Ministerul de Interne”, referindu-se la cele de protecție civilă pentru situațiile de criză.

Oficialul a reiterat că ”din perspectiva noastră, a celor care sunt în domeniul Apărării, acest lucru s-a făcut, în ultimii ani, foarte serios şi ştim exact, suntem pregătiţi pentru orice situaţie”.

Vin trupele NATO în România

Tensiunile care s-au adâncit între Rusia și Ucraina generează îngrijorări majore și în România. Deși ministrul Apărării a anunțat că nu se poate pune problema de izbucnirea unui război, trupele NATO urmează să ajungă în România.

Într-un interviu acrodat la Digi24, ministrul Apărării, Vasile Dîncu a vorbit despre trupele NATO care vor ajunge în România. Potrivit acestuia, în țară vor ajunge atât trupe franeze cât și alte trupe străine.

Ministrul nu a precizat însă numele acestor țări, adăugând faptul că acestea deja au anunțat că vor să participe, dar până când nu se confirmă decizia finală, nu poate fi făcut un anunț public în acest sens.

„A anunțat-o președintele Macron deja, se pune problema numai când, unde și în legătură cu componența acestor trupe, pentru că este vorba, ca și în cazul batalionului Stryker, a regimentului care vine din Germania, este vorba de un comandament aliat, deci lucrează sub comanda aliată. În cazul batalionului francez care va veni, acesta are un nucleu din armata franceză și sub comanda franceză și aliată, însă vor participa și alte țări.

Probabil că vor fi și alte țări din NATO care au anunțat deja că ar putea să participe, dar până nu se confirmă nu putem să anunțăm public”, a spus miercuri seară Vasile Dîncu, la Digi24.