Militarii ruși au pus în aplicare „Ordinul 222”. Acesta a fost dat de Vladimir Putin și presupune că toți militarii ruși să își ucidă pe loc propriii colegi de arme dacă observă că aceștia fug din fața ucrainenilor.

Imagini cumplite despre această situație au apărut deja pe internet (vezi mai jos).

Mai exact, pe rețelele sociale a apărut o înregistrare video despre care sursele Kievului susțin că a fost filmată de o dronă militară ucraineană, care prezintă soldați ruși ce își ucid propriii camarazi care și-au părăsit pozițiile și s-au retras din calea armatei ucrainene.

În clipul video, publicat pe Twitter, se vede un grup de militari care fug într-o direcție și care se ciocnesc efectiv de un alt grup de soldați care vin din direcție opusă.

Militarii din al doilea grup deschid focul asupra celor care se retrag și îi forțează pe cei rămași să se întoarcă.

La sfârșitul lunii martie au apărut primele mărturii ale soldaților Moscovei despre existența așa-numitelor „detașamente de blocare”: membrii unei unități rusești de asalt recent formate și-a acuzat comandanții că au desfășurat trupe pentru a-i împiedica să se retragă și i-au amenințat cu moartea, după ce au suferit pierderi „uriașe” în estul Ucrainei.

russian detachment shot the retreating „liberators”.

What are you fighting for, bastards?

Thanks to drone operators for the exclusive video. pic.twitter.com/tl0j8bibkv

