Rusia a declarat alertă teroristă pentru o regiune. Mai exact, autoritățile din regiunea Belgorod a Rusiei de la granița cu Ucraina au declarat alertă teroristă pe termen nedeterminat după bombardarea unei fabrici.

„În Borisovka, un obiectiv industrial civil a fost atacat de forțele ucrainene în timpul nopții”, a scris guvernatorul Belgorodului Viaceslav Gladkov sâmbătă pe canalul său de Telegram.

În aceste condiții, a menționat Viaceslav Gladkov, este evident necesară extinderea alertei galbene sau amenințare teroristă crescută, pe termen nelimitat.

A Russian oil depot was on fire at the Borisovka Factory of Bridge Constructions in Belgorod Oblast

