Numele său este Gheorghe Dincă, iar în locuința sa din Caracal s-au găsit resturi de oase arse și pungi cu bucăți de carne. Despre acestea, autoritățile cred că ar fi rămășițele celor două fete luate la ocazie.

Suspectul este de meserie mecanic auto, dar și taximetrist de ocazie.

Cele două fete date dispărute, Alexandra Măceşanu şi Mihaela Luiza Melencu ar fi fost văzute ultima dată în timp ce erau luate la ocazie. Alexandra Măceşanu a dispărut miercuri dimineaţă, după ce a urcat într-o maşină de ocazie. Fata a sunat la 112 pentru a anunța că este ținută captivă într-o casă, însă oamenii legii au ajuns mult prea târziu.

„Fata dispărută de la Dobrosloveni a sunat aseară, a anunţat: mă aflu într-o casă mare, veche, aproape părăsită, iarbă multă în curte, boscheţi şi are doi câini lupi, e într-un service. În momentul acela el i-a luat telefonul: `Cu cine vorbeşti?`. Era un telefon cu botoane, ce se vorbeşte aici. Iar când a închis, cei de la 112, sau eu ştiu cum s-a-ntâmplat, au localizat apelul. După telefon au venit la adresă, dar nu a intrat absolut nimeni, pentru că dimineaţă la ora 4.00 se auzea – `Lasă-mă, că mă omori! Lasă-mă, că mă omori!`. Au sunat vecinii la 112, au venit 3-4 echipaje de poliţie şi s-au plimbat pe stradă prin faţa curţii până la ora 6.00. La ora 6.00 au intrat în curte pentru că atunci au obţinut mandat de percheziţie. Alexandra le-a spus la telefon că este fata răpită când aştepta o maşină de ocazie”, a spus o sursă din rândul anchetatorilor pentru adevarul.ro.

Mihaela Luiza Melencu (19 ani) a fost prima care a dispărut, pe 14 aprilie, a plecat din casa din comuna Dioști, pentru a scoate bani de la bancomat. Când s-a întors, s-a urcat într-o mașină la ocazie, apoi a dispărut fără urmă.

Ieri, pe 25 iulie, a dispărut și Alexandra Măceșanu (15 ani), o fată din comuna Dobrosloveni, care s-a întors de la liceul unde învăța, tot cu o mașină de ocazie. Și ea a dispărut fără urmă.

Ce au spus autoritățile?

„Inițial am primit o arie, apoi au fost primite trei locații, unde au fost nevoie de mandate pentru că fără ele nu se pot face percheziții. Nu am găsit nimic la acele locații unde am petrecut câteva ore. Ulterior colegii mei de la Direcția de Operațiuni Speciale au ajuns la aceasta a patra locație”, a declarat purtătorul de cuvânt al IGPR, Georgian Drăgan.

Te-ar putea interesa și: