Turcia și Israelul au convenit să restabilească relațiile diplomatice depline și își vor trimite ambasadorii în țările celeilalte după o îmbunătățire treptată a relațiilor, au declarat cele două țări.

„Îmbunătățirea relațiilor va contribui la aprofundarea legăturilor dintre cele două popoare, la extinderea legăturilor economice, comerciale și culturale și la întărirea stabilității regionale”, se arată într-un comunicat al biroului premierului israelian Yair Lapid, publicat miercuri, după o conversație între Lapid și președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

„Numirea ambasadorilor a fost unul dintre pașii pentru normalizarea legăturilor”, a declarat ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu la o conferință de presă la Ankara. „Un astfel de pas pozitiv a venit din partea Israelului ca urmare a acestor eforturi și, ca Turcia, am decis, de asemenea, să numim un ambasador în Israel, la Tel Aviv.”

Cavusoglu a adăugat că această mișcare nu înseamnă că Turcia va abandona cauza palestiniană.

Cele două țări și-au expulzat ambasadorii în 2018 din cauza uciderii a 60 de palestinieni de către forțele israeliene în timpul protestelor de la granița din Gaza împotriva deschiderii ambasadei Statelor Unite la Ierusalim.

Cavusoglu a declarat că această decizie va permite Turciei, majoritar musulmană, dar oficial laică, să facă lobby pentru interesele palestiniene în Gaza, Cisiordania și Ierusalim.

Revenirea ambasadorilor „este importantă pentru îmbunătățirea legăturilor bilaterale”, a declarat Cavusoglu, adăugând: „Așa cum am spus întotdeauna, vom continua să apărăm drepturile palestinienilor.”

Turcia nu recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului, iar ambasada sa se află la Tel Aviv.

O vizită în Turcia a președintelui israelian Isaac Herzog în martie, urmată de vizite ale ambilor miniștri de externe, a contribuit la încălzirea relațiilor după mai bine de 10 ani de tensiuni.

Mișcarea, care vine în contextul în care Israelul a încercat să îmbunătățească legăturile cu puterile regionale, a fost convenită la doi ani după așa-numitele Acorduri Abraham, care au dus la normalizarea relațiilor dintre Israel, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Maroc, scrie Al Jazeera.

Following my conversation with President @RTErdogan, Israel & Türkiye have decided to restore full diplomatic ties between our nations, including returning ambassadors.

This will contribute not only to deepening our bilateral ties, but to strengthening regional stability. 🇮🇱 🇹🇷

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 17, 2022