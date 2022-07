Cei 27 de membri ai Uniunii Europene au convenit să deschidă negocierile de aderare cu Albania și Macedonia de Nord. Cele două țări critică de mult timp progresul lent al candidaturilor lor la aderarea la UE.

Premierul ceh Petr Fiala, a cărui țară deține în prezent președinția rotativă a Uniunii Europene, a declarat luni că membrii blocului au convenit să deschidă negocierile de aderare cu Albania și Macedonia de Nord. Negocierile de aderare la UE cu Macedonia de Nord și Albania erau în așteptare din 2020.

Procesul de aderare la UE este unul de lungă durată. Însă, de când Rusia a invadat Ucraina, importanța strategică a Balcanilor de Vest pentru UE a crescut. Anunțul de luni a venit, de asemenea, după ce Macedonia de Nord a rezolvat o dispută îndelungată cu Bulgaria, vecina sa din UE, care a blocat începerea negocierilor de aderare cu Skopje.

Țările UE „tocmai au fost de acord să deschidă negocierile de aderare cu Albania și Macedonia de Nord!” a scris Fiala pe Twitter. „Am făcut încă un pas important pentru a aduce Balcanii de Vest mai aproape de UE”, a adăugat el.

Liderii Albaniei și Macedoniei de Nord se vor întâlni cu Fiala marți, la Bruxelles, „pentru a discuta următorii pași în drumul lor spre UE”, a spus el.

