Referitor la imposibil, da.

Cu „V” de la Vertij.

Guvernul din care face parte Florin Cîțu a distrus ratingul de țară al României după 12 ani de stabilitate.

La nici o lună de la instalarea guvernului de amatori, în decembrie 2019, toate agențiile de rating au acordat perspectivă negativă României după ce, în vara aceluiasi an, menținuseră perspectiva stabilă.

Ce s-a întâmplat între timp? Fusese numit un ministru de finanțe care aruncase deficitul public în aer și deschisese robinetul pentru risipa bugetară clientelara.

Același individ acum se laudă ca perspectiva negativa se păstrează spunând ca a reușit imposibilul. Imposibilul a fost reusit anul trecut când perspectiva a devenit negativă.

Acum e doar constantă. Constantă a gestiunii dezastruoase a finanțelor publice ale Romaniei si mai ales a datoriei publice care a crescut într-un an cât în 22 de ani.

În afară de penibilul situației se pune întrebarea cu ce cost?

Cu 11,6 miliarde euro datorie externă suplimentară la dobânzi de 4-5 ori mai mari decât dobanzile europene.

Cu pierderea independentei financiare a României? Pentru cei care nu inteleg, dobânzi cu 400-500% mai mari ca sa fie clar.

Știți cât împrumută România in acest an? Peste 30 de miliarde de euro. Care vor trebui platiti de voi. Știți pe ce s-au dus? Pe masuri cu efect de multiplicare negativ adică s-au risipit in fum, iar economia nu va intoarce acești bani niciodată.

Sunteti amanetați. Cu ce alt preț? Cu distrugerea cererii interne si sufocarea economiei locale.

Cu ce alt preț? Cu interdicția de a creste pensii si salarii si mai ales cu angajamentul de a declanșa o austeritate bugetara fara precedent.

„V” său nu e de la victorie dar poate fi de la Vertij.

Eu chiar m-am saturat de șmecheria asta de doi bani în care vi se spune victorie când vi se pune jugul pe gât.

Da, vor crește si taxe.

Trei tipuri de taxe deja au crescut in 2020 si deja le plătiți in facturi. Taxa pe comunicații (a ajuns mai mre decat era in OUG 114), taxele fitosanitare (le simțiți in pretul de la legume fructe) si taxa de cogenerare(o simtiti in factura de electricitate).

V-a mințit ca nu a crescut taxe. Asa va minte si in continuate desi accizele cresc de la 1 ianuarie si veti plati cu 1,2 lei mai mult pe fiecare pachet de țigări dar si in plus la combustibil.

În Europa toate tarile si-au păstrat ratingul. Doar in Africa a scăzut. Observ ca ne compara cu o țară bananiera. Posibil asta dorește sa facă din România. Poate ca asta își doresc românii. Poate isi doresc sărăcie. Vom vedea.

Dar ce drăguț e comunicatul S&P. Ai putea presupune ca a fost scris de un român, în România. Din ciclul servitelor.

Și ca sa va fie clar: se poate si altfel. Există destui economiști deștepți in țara asta pentru a scoate țara din criză si din datorii.

Ati fost vânduți. Asta vi s-a intamplat. Depinde doar de voi dacă asta va doriți pe viitor.