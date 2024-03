În timpul atentatului din suburbiile Moscovei, Dmitri Medvedev, un apropiat al lui Vladimir Putin și fost președinte al Rusiei, a postat vineri seara, 22 martie, un mesaj pe canalul său de Telegram.

În acest mesaj, el a declarat că dacă se va dovedi că teroriștii care au provocat carnagiul au fost organizați de către administrația ucraineană, atunci trebuie să fie identificați și neutralizați. Acesta s-a referit inclusiv la oficialii din Kiev.

Acesta a fost mesajul transmis de către Dmitri Medvedev:

Peste 40 de persoane au pierit. Mai mult de 100 au fost rănite. S-a întâmplat într-un atac armat petrecut vineri în Crocus City Hall, o sală de concerte din suburbiile Moscovei. Cinci bărbați înarmați, îmbrăcați în uniforme de camuflaj, au deschis focul, potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Federal de Securitate (FSB), citate de TASS și Reuters.

Centrul comercial este cuprins de flăcări, dar forțele speciale ruse au pătruns în clădire pentru a-i neutraliza pe atacatori.

Nivelul de alertă a fost ridicat la maximum de către autoritățile rusești, iar peste 50 de ambulanțe au fost trimise rapid la locul incidentului. În urma atacului, tavanul clădirii a început să se prăbușească, ceea ce a determinat evacuarea a aproape 100 de oameni.

‼️ Partial roof collapse in the „Crocus City Hall” building in #Moscow pic.twitter.com/iXjAQA50ma

Până în acest moment, se confirmă decesul a cel puțin 40 de persoane în urma atacului. Peste 100 au fost rănite.

După atacul terorist, Vladimir Putin coordonează personal centrul de operații de urgență de la Kremlin. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat vineri că președintele rus a fost informat imediat despre începerea schimbului de focuri în sala de concerte.

Casa Albă a comunicat că nu deține dovezi care să sugereze implicarea ucrainenilor în atacul terorist de la Moscova.

Video, posted by Warning, news Telegram channel shows more bodies are being taken out of Crocus City Hall. https://t.co/XYe9xJ7SDs pic.twitter.com/NGPPWHqgL4

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 22, 2024