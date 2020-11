Jurnalistul Ionuț Cristache a lansat un atac dur la adresa unei reviste „cu tiraj la secret” care ar finanța campanii de presă cu titluri laudative la adresa guvernului și a președintelui Iohannis. El a susținut că aceeași publicație, respectiv Newsweeek România, în paralel, finanțează tot din banii lor campanii denigratoare, împotriva USR-PLUS!

Ionuț Cristache completează că acest lucru nu se întâmplă nu doar la nivel național, ci și local, oferinând exemplul campaniei pe Bacău. Jurnalistul se întreabă apoi „ce interes are o revistă națională să targeteze campanii local, punctual, pe discreditarea unor personaje?!”.

„Ca sa vedeti ce a ajuns presa in tara asta! O revista cu tirajul la secret, din banii proprii, finanteaza campanii de presa cu titluri laudative la adresa guvernului si a presedintelui Iohannis si, in paralel, finanteaza tot din banii lor(lol) campanii denigratoare, impotriva USR-PLUS! Si nu doar national, si local! Targeteaza local campanii, in nuclee USR-PLUS! De pilda, au o campanie aplicata pe Bacau! Ce interes are o revista nationala sa targeteze campanii local, punctual, pe discreditarea unor personaje?! Aveti captura mai jos cu dovada!Asta da deotontologie, asta da presa! „, a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

Comentariile la postarea jurnalistului nu au întârziat să apară. „Reviste si site uri cu tiraj confidential beneficiaza de alocari de la buget si la fiecare rectificare, ba prin ong ” de utilitale publica”, ba prin alte entitati …”, a scris un internaut. Un altul a reacționat extrem de dur, întrebând dacă aceasta este revista lui Orcan. „Păi așa procedează o slugă credincioasă”, a comentat acesta. Un alt internaut l-a întrenat pe Cristache de ce le face reclamă: „Le faci publicitate gratuită. Cine e Newsweek Romania?”. Răspunsul a venit prompt, jurnalistul Ionuț Cristache explicând: „Nu conteaza cine e, conteaza ce face si faptul ca lumea are dreptul sa stie!