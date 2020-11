„Ieri v-am aratat cum revista Newsweek, in mod inexplicabil, isi cheltuie banii pentru a promova campanii pozitive de facebook, titluri laudative la adresa PNL si , deopotriva, arunca bani pe campanii de denigrare USR-PLUS! Astazi va arat si cat costa aceste campanii!”, a scris Ionuț Cristache pe Facebook.

Postarea lui Ionuț Cristache

„Numai intr-un singur titlu, cei de la Newsweek angajeaza pana la 200 de euro si ganditi-va ca sunt, poate, zeci de titluri saptamanal promovate astfel. Se ridica, astfel, doua intrebari majore:

– de unde bani pentru astfel de campanii la o revista cu tirajul, vanzarile de publicitate si traficul la secret?

– ce interes are o publicatie chipurile indepententa si echidistanta sa promoveze partidul de guvernamant si sa atace un alt partid? Mai jos, in capturi, aveti pretul per campanie si reachul intentionat! Unele campanii sunt targetate nu doar national ci si local, pentru a lovi direct in candidati sau pentru a promova local niste actiuni PNL, dar n-am mai intrat in detalii! O voi face cu alta ocazie! Mai jos sunt doar cateva exemple! Campania este masiva! Urmeaza si alte publicatii si jurnalisti la fel de “independenti” care servesc, la indigo, aceeasi cauza!

PNL scade în procente dar conturează viitorul Guvern și viitorul Parlament

După alegerile parlamentare din 6 decembrie PNL va deține în continuare șefia Guvernului prin același Ludovic Orban. PNL va conduce Parlamentul dar ar accepta să cedeze conducerea Senatului, Alianței USR-Plus. PNL va forma o majoritate parlamentară de peste 65% necesară nu doar unei guvernări coerente ci și pentru modificarea Constituției, proiect dorit mult de președintele Klaus Iohannis.

Și pentru că toate aceste deziderate trebuiau să poarte un nume, li s-a spus ,,Strategia PNL”. Strategie a conducerii PNL agreată și de șeful statului. ,,PNL nu este un partid contondent cu aliații lui politici, PMP, USR-Plus și UDMR. Adversarul nostru și al românilor este PSD. Noi dorim o majoritate parlamentară cu aliații noștri și ea poate fi realizată. Matematic după alegeri, prin redistribuirea mandatelor, împreună cu PMP, USR-Plus și UDMR putem obține peste 65%, respectiv acele două treimi din numărul de parlamentari necesare pentru modificarea Constituției în care vom include rezultatul Referendumului pe justiție inițiat de președintele Iohannis în 2019 și Inițiativa ,,Fără penali în funcții publice” a USR pentru care și PNL și PMP au strâns semnături din toată țara”, ne-a declarat Daniel Fenechiu, liderul grupului PNL de la Senat.