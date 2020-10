Președinte: dna. Daniela Ropotă, CIIA (cu peste 15 ani de activitate în sectorul financiar, respectiv în analiza de investiții, administrare de risc și consultanță financiară, lector asociat IBR), aleasă pentru mandatul 2020-2022, după 2 ani în care a fost implicată ca Vicepreședinte al AAFBR.

Vicepreședinți: dl. Iancu Guda, CFA, EMBA (Lector asociat ASE, trainer asociat IBR și Director Servicii Coface România), dl. Adrian Codirlașu, CFA, Phd (Profesor Asociat ASE, Facultatea de Finanțe-Bănci, Lector Institutul Bancar Român.); Ana Maria Pătru, CEFA (membru nou, cu peste 15 ani de activitate în sectorul bancar din care ultimii 10 ani în creditarea marilor companii, cu experiență acumulată atât în zonă comercială, analiză financiară dar și analiză de risc de credit) și dl. Alexandru Florin Dună, Phd (membru nou, cu expertiză profesională și academică acumulată pe parcursul ultimului deceniu în arii conexe analizei economice și financiare, cu accent în zona de creditare/recuperare persoane juridice);

Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) reunește în prezent peste 100 de membri cu un nivel înalt de pregătire și experiență profesională în bănci, fonduri de pensii și investiții, societăți de intermediere la bursă, societăți de asigurări sau leasing și companii de consultanță.

AAFBR a marcat în anul 2018 aniversarea a 10 de activitate prin elaborarea unui material amplu care a surprins evoluția economiei românești din ultimii zece ani, precum și perspectivele viitoare prin analiza principalelor provocări și oportunități.

AAFBR sprijină diverse proiecte de educație financiară în parteneriat cu EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies), o federație cu peste 50 de ani de activitate ce cuprinde circa 15 de societăti naționale cu profil financiar din Europa, și cu ACIIA (Association of Certified Internațional Investment Analysts), o organizație cu 20 de ani de activitate formată din 23 de asociații naționale și EFFAS, reprezentând în total peste 60.000 de analiști financiari, manageri de portofoliu și profesioniști în investiții la nivel internațional. De asemenea, AAFBR a dezvoltat pe plan intern un parteneriat cu Institutul Bancar Român (IBR) pentru organizarea de cursuri pentru programul CEFA (Certified European Financial Analyst), în urma căruia 12 absolvenți din România s-au alaturat celor 15.000 profesioniști la nivel european. În următori doi ani, AAFBR își propune să dezvolte paleta de cursuri și certificări pentru a oferi diversitate în pregătirea financiară la toate nivelurile.

Un alt obiectiv este oferirea de analize pertinente în sectorul financiar-bancar, prin intermediul conferințelor și buletinului Asociației (publicat de trei ori pe an), unde lideri ai băncilor, fondurilor de investiții, burselor și societăților de asigurări relatează despre provocările întâmpinate și așteptările lor cu privire la segmentele în care activează. De asemenea, sunt publicate o serie de articole scrise de membri și colaboratori ai AAFBR pe teme de macroeconomie, sectorul financiar-bancar și mediu de afaceri.

În continuare, ne dorim să creștem comunicarea în cadrul Asociației pentru a crea mediul propice dezvoltării de idei și pentru a spori gradul de implicare al membrilor în proiectele demarate. Prin expertiza acumulată de membrii Asociației în diverse segmente ale domeniului financiar, AAFBR va putea să ofere în continuare suport pentru o înțelegere mai bună a evoluției economice și a aspectelor financiare, ceea ce va contribui la creșterea sănătății economice spre beneficiul societății în ansamblu.-a declarat dna Daniela Ropotă, Președinte al AAFBR.