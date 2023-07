Armin Nicoară le răspunde criticilor

Controverse privind relația dintre Armin Nicoară și soția sa Claudia Puican, artistul fiind adesea criticat de internauți că nu își respectă soția. De asemenea, acuzațiile merg până la faptul că se comportă necorespunzător atunci când face complimente și se uită la alte femei.

În acest context, Armin Nicoară a ținut să răspundă criticilor și a dezvăluit că întotdeauna a ținut la Claudia și nu a existat nicio intenție de a o înșela sau de a se despărți de ea. El a afirmat că mereu a fost „hateuit” pe rețelele de socializare pentru că a fost sincer.

El a explicat că nu a încercat să se compare cu alți artiști care se laudă cu relațiile lor perfecte, ci a preferat să fie el însuși și să spună adevărul. Artistul a spus că își respectă și iubește profund soția, oferindu-i tot sprijinul și dragostea de care are nevoie.

Cu toate acestea, el a admis că poate face comentarii despre alte femei, dar a argumentat că asta nu înseamnă că nu își respectă și iubește soția.

Artistul își respectă soția și o iubește din tot sufletul

„Eu tot timpul am fost catalogat prost și tot timpul am fost hateuit pe toate rețelele de socializare pentru că am spus tot timpul adevărul. Nu am încercat să fiu ca alți artiști și băieți și fete care vin în platou și se laudă că relația lor merge ca pe roate, că nu fac și nu se uită. Dacă mie îmi place … Uite ce picioare frumoase are Bianca.

Acum toți vor zice că nu mă uit la nevasta mea, dar eu îmi respect nevasta din cap până în picioare. Normal că o iubesc din tot sufletul, acasă îi ofer tot ce are nevoie, în studio îi fac piese. Sunt pentru ea ce să mai … dar îmi place, ce îmi place și lui Dumnezeu îi place”, a explicat Armin Nicoară, potrivit Wowbiz.ro.

Armin Nicoară și Claudia Puican au o frumoasă relație, petrecând cea mai mare parte a timpului împreună, iar acest aspect a iscat discuții despre posibilitatea de a se separa, cel puțin pe planul artistic. Artistul a dezvăluit că a vorbit cu fratele său să schimbe ordinea trupelor în care cântă, pentru a putea participa la evenimente separate sau pentru a colabora cu parteneri de scenă diferiți.