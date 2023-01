Armata Rusă folosește bombe termobarice împotriva trupelor ucrainene din regiunea Lugansk. Efectele sunt devastatoare

Mai precis, Rusia folosește lansatoare speciale de rachete termobarice TOS-1 pentru a ataca pozițiile Ucrainei în apropiere de un sat din apropiere de Svatove, în regiunea Lugansk.

Amintim că lansatoarele speciale de rachete sunt cunoscute și sub numele de „Buratino”. Totodată, această localitate a fost eliberată de trupele din Ucraina săptămâna trecută.

Sistemele respective sunt considerate de către ruși ca fiind „aruncătoare grele de flăcări” și pot lansa rachete termobarice la o distanță de până la 9 kilometri.

Trebuie menționat că efectele devastatoare ale rachetelor termobarice nu implică doar unda de șoc. Acestea pot provoca rupturi ale organelor interne și asfixiere la persoanele care se află în raza de acțiune a exploziei.

Ele sunt alcătuite dintr-un container care conține un gaz și două încărcături distincte. Primul detonator eliberează gazul din container, care se împrăștie și pătrunde în adăposturile sau fortificațiile nesigilate complet, iar a doua încărcătură aprinde apoi respectivul gaz, cauzând o uriașă minge de foc și o undă de șoc care „aspiră” oxigenul din aerul din jur.

În altă ordine de idei, Anatoli Antonov, ambasadorul rus în Statele Unite, a spus anterior că posibila livrare de tancuri de luptă Ucrainei de către Washington va fi o „altă provocare flagrantă” împotriva Rusiei.

„Este evident că Washingtonul încearcă intenţionat să ne provoace o înfrângere strategică”, a spus Antonov în remarci publicate pe aplicaţia de mesagerie Telegram a ambasadei.

„Dacă Statele Unite hotărăsc să furnizeze tancuri, atunci justificarea unui astfel de pas cu argumente despre ‘arme defensive’ cu siguranţă nu va mai funcţiona. Aceasta ar fi o altă provocare flagrantă împotriva Federaţiei Ruse”, a subliniat el.

„Nu există nicio îndoială că, dacă se ia o decizie de transfer a M1 Abrams către Kiev, tancurile americane vor fi distruse de armata noastră în acelaşi mod cum sunt distruse toate celelalte probe de echipamente NATO”, a mai declarat Antonov, citat miercuri de cotidianul rusesc Kommersant.

El a notat că „nimeni nu ar trebui să-şi facă iluzii cine este adevăratul agresor în conflictul actual”. Potrivit ambasadorului rus, americanii ridică constant „ştacheta” asistenţei militare din partea aliaţilor.

