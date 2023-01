Germania a trimis rachete antiaeriene Patriot în Polonia

Germania a trimis luni, 23 ianuarie 2023, două din cele trei unităţi de rachete antiaeriene Patriot Poloniei, rachete antiaeriene care vor contribui la apărarea teritoriului acestui stat european. Acestea urmează să fie instalate în miniciupul polonez Zamosc, situat în apropiere de frontiera Poloniei cu Ucraina.

„Unul din motivele din care Germania va sprijini acum Flancul Estic al NATO din Polonia este desigur acela că am văzut cât de rapid se poate extinde războiul dintre Rusia şi Ucraina în ţări membre NATO”, a explicat colonelul Joerg Sievers (comandantul unităţii germane de pe teritoriul polonez), aflat în localitatea germană Gnoien, situată în nord-estul Germaniei, înainte de plecarea în misiune a bateriilor Patriot, relatează agenția de presă Reuters.

„Nu suntem singura forţă defensivă de pe teren, britanicii şi americanii sunt şi ei pe teren. Patriot este un sistem stric defensiv şi sperăm că vom putea oferi acolo suficientă protecţie pentru a preveni pe viitor atacuri sau accidente cum a fost cel din noiembrie”, a adăugat colonelul Joerg Siever.

Potrivit sursei citate anterior, în noiembrie 2022, doi bărbaţi au fost ucişi de o rachetă ucraineană rătăcită care a lovit satul polonez Przewodow, un incident care a provocat temeri legate de faptul că războiul din Ucraina s-ar putea extinde în alte state europene.

Despre sistemul de rachete antiaeriene Patriot

Sistemul de rachete antiaeriene Patriot („Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target”) este folosit pentru a combate avioanele, rachetele balistice tactice și rachetele de croazieră. Dacă sistemul radar al sistemului de rachete antiaeriene Patriot detectează un obiect zburător, acesta este transmis unității de pompieri, care are două stații de lucru, și afișat. Obiectul zburător este verificat cu ajutorul unui suport computerizat și se efectuează evaluarea sa (prieten sau dușman).

Soldații din centrul de control verifică rezultatele, analizează amenințările, verifică sugestia computerului și inițiază lupta. Radarul de urmărire Patriot este folosit pentru a intercepta ținta. În acest fel, spațiul aerian acoperit de radar poate fi scanat și prioritizat după cum este necesar pentru obiectele zburătoare. Rachetele de apărare sunt trase de la stația mobilă de lansare, care poate compensa o înclinare de până la 10 grade datorită sistemului hidraulic de nivelare, scrie pe site-ul oficial al Forțelor Armate ale Germaniei.