Aprobarea SUA pentru un nou sistem de rachete Patriot

România a făcut un pas important în consolidarea apărării aeriene prin aprobarea achiziționării unui sistem de rachete Patriot de către Departamentul de Stat al SUA, care va înlocui echipamentul donat Ucrainei în 2024.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat recent că această achiziție va adăuga un sistem modernizat față de cel care a fost trimis anterior în sprijinul Ucrainei.

”Conducerea Ministerului Apărării Naţionale salută decizia Departamentului de Stat al SUA de a aproba vânzarea către România a unui sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM) – PATRIOT, prin programul de asistenţă de securitate Foreign Military Sales (FMS) şi notificarea, în acest sens, a Congresului SUA, conform procedurilor standard americane. Acest sistem îl va înlocui pe cel donat Ucrainei de ţara noastră în luna septembrie a anului 2024”, au transmis, marţi, reprezentanţii MApN.

Valoarea totală a tranzacției se ridică la 262 de milioane de dolari, iar sistemul include componente esențiale, precum radarul AN/MPQ-65, stațiile de lansare M903 și stația de control. Conform legislației americane, suma inițială de achiziție a fost estimată la aproximativ 280 de milioane de dolari, însă aceasta a fost ajustată în urma notificării către Congresul SUA.

Pentru achiziționarea acestui sistem, România va beneficia de fonduri externe nerambursabile provenind de la un grup de țări aliate, în cadrul Inițiativei Immediate Action on Air Defence. Aceste resurse vor contribui la refacerea capabilităților de apărare aeriană pierdute prin donația anterioară făcută Ucrainei. În plus, acest sistem Patriot va întări capacitatea României de a descuraja orice formă de agresiune în regiunea Mării Negre.

”Sistemul va fi achiziţionat prin intermediul unor fonduri externe nerambursabile, asigurate de un grup de ţări aliate, precum şi prin intermediul Iniţiativei Immediate Action on Air Defence, în vederea refacerii deficitului de capabilitate generat de donaţie. Sistemul PATRIOT poate detecta şi doborî o gamă largă de platforme aeriene şi rachete balistice, iar această achiziţie va consolida capacitatea României de a descuraja agresiunea în regiunea Mării Negre”, a precizat sursa citată.

Importanța sistemelor Patriot în actualul context geopolitic

MApN subliniază importanța sistemelor de rachete sol-aer pentru securitatea națională și regională, având în vedere contextul geopolitic actual. În acest sens, autoritățile române continuă să își construiască o apărare robustă și credibilă, asigurându-se că forțele armate vor avea la dispoziție cele mai avansate tehnologii disponibile.

România și-a început programul de achiziție a sistemelor Patriot în 2017, iar până acum a recepționat patru dintre cele șapte unități planificate. Aceste echipamente moderne sunt esențiale pentru protecția teritoriului și pentru asigurarea unui răspuns rapid și eficient în fața oricărei amenințări aeriene.

Această achiziție se aliniază cu angajamentele României de a întări securitatea regională, dar și cu măsurile de adaptare a infrastructurii de apărare aeriană, necesare în contextul unei provocări din ce în ce mai mari în fața riscurilor de securitate.