O uzină din Rusia a explodat miercuri la Sergiev Posad, iar directorul întreprinderii a fost arestat, presei ruse. Explozia s-a soldat cu peste 60 de răniți, iar o persoană a murit.

TASS informează că Serghei Șankaev, directorul tehnic al Piro-Ross, a fost arestat în vreme ce anchetatorii au efectuat percheziții în incinta companiei, confiscând documente și derulând interogatorii cu angajații.

În prezent, Șankaev a fost arestat oficial și plasat sub tutela Tribunalului orașului Sergiev Posad din regiunea Moscova.

⚡️A large fire in Odintsovo, #Moscow region of Russia. According to Russian media reports, a warehouse is on fire. pic.twitter.com/j5kVqSigRP

— KyivPost (@KyivPost) August 10, 2023